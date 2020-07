Noticias del 31 de julio y Sugerencias para Personas con Pagos Pendientes de Servicios Públicos.

Te invitamos a leer las noticias de New Hampshire del viernes 31 de julio y una conversación con Ray Burke, abogado en New Hampshire Legal Aid, quién nos contó qué pueden hacer las personas con pagos pendientes de servicios públicos.

También puedes escuchar el noticiero en el siguiente audio. La entrevista empieza en el minuto 3:18.

Una nota: el texto a continuación es nuestro guion de grabación, por lo que notarás anotaciones diferentes.

Escucha las noticias del 31 de julio y la conversación con Ray Burke.

New Hamsphire se prepara para evento NASCAR el fin de semana

El gobernador Chris Sununu dijo que el estado está listo para recibir 12,000 [doce mil] fanáticos para las carreras de NASCAR este fin de semana en Loudon. La mayoría, de la zona de New England.

Sununu anunció que se modificaron los requisitos de cuarentena y restricciones para el personal y conductores durante su estancia. Se pide limitar movilización entre hotel y pista de carrera, quiere decir, no podrán salir en público. Habrán monitoreos de temperatura, chequeos médicos y se mantendrá distanciamiento social en las ceremonias de cierre y apertura.

Clínica ambulante ofrecerá vacunas gratis para niños hoy en Nashua

Esta noche, Nashua tendrá la primera de tres clínicas ambulantes gratis para vacunar a los niños del área. Debido a que la cuarentena ha dejado a las familias en casa, menos niños se han vacunado, según la CDC, lo cual es necesaria para retomar clases así sean en línea o presenciales.

Los servicios se darán mediante un drive thru, y habrá personal que hable inglés y español. La primera clínica estará disponible de 5 [cinco] a 7 [siete] de la noche en Dr. Crisp Elementary School. Las otras dos serán en Agosto.

El gobernador Sununu dijo que no se postergarán las elecciones en New Hampshire como sugiere el presidente Trump

El gobernador Sununu dijo que las elecciones serán en Noviembre como han estado programadas sin importar las intenciones del presidente Trump de postergarlas debido al COVID-19.

El gobernador dijo que no entiende por qué el presidente compartió en Twitter que estas serán las elecciones más ineficientes de la historia con votos por correo. Estos reclamos no tendrán efecto en New Hampshire, y según Sununu, las elecciones se darán el 3 de noviembre mediante el sistema de voto íntegro, confiable y seguro que tiene el estado. Además, los requisitos de votación se han vuelto más flexibles ya que cualquier votante puede presentar papeleta ausente para las primarias y elecciones generales.

El sur del estado podrá enfrentar condiciones severas de sequía

Con pronósticos de un clima seco, expertos dicen que la zona sur de New Hampshire podría enfrentar sequía severa durante las próximas tres semanas luego de haber experimentado condiciones moderadas de sequía desde Junio.

Según Tom O’ Donovan, director de la división de agua del estado, las tormentas brindaron alivio pero más al norte que en el sur, por lo que las aguas subterráneas continúan en niveles bajos, y los lagos y reservorios están debajo del promedio. Seguirán vigentes las restricciones de uso de agua en el hogar.

Ray Burke, de New Hampshire Legal Aid, sugiere planes de pago y otras alternativas para personas con pagos pendientes de servicios públicos

Daniela Vidal Allee: A mediados de julio, la prohibición de desconectar los servicios públicos a las personas que no pagaron esos gastos, llegó a su fin. Persiste la pregunta: si alguien no puede pagar o tiene pagos pendientes, ¿que opciones tiene?

Para contestarlas, tenemos como invitado a Ray Burke, abogado de New Hampshire Legal Aid.

Ray, bienvenido al programa.

Ray Burke: Gracias. Gracias por invitarme.

Daniela Vidal Allee: Hace 15 días terminó, la prohibición de desconexión de servicios públicos, ¿qué está pasando ahora para las personas que no han podido pagar esos servicios?

Ray Burke: Bueno, aunque el gobernador hizo el orden de emergencia 58, las empresas de servicios públicos han dicho que están ofreciendo más protección y planes de pago con más flexibilidad [de la] que existe dentro de el orden de emergencia del gobernador. Las empresas han dicho que a las personas no van a recibir un aviso de desconexión hasta el 16 de septiembre. Esto significa que nadie puede pedir sus servicios hasta el fin de septiembre porque los avisos de desconexión las empresas tienen que enviarlos al 14 días antes de la fecha de desconectar. Entonces, en este momento, nuestra recomendación es es que las personas hablen con sus empresas de servicios públicos para tratar de entrar un plan de pago si pueden, pero si no pueden, van a tener más tiempo.

Y las empresas han dicho también que las personas que tienen gastos que pueden crear un plan de pago mínimo de 12 meses para pagar los gastos que siguen pendientes.

Daniela Vidal Allee: Ok, entonces es una opción para un plan de pago y uno necesita algún documento para negociar eso con los servicios o, ¿cual es el proceso para una persona? Decirle al servicio "bueno, necesito esta cantidad de tiempo para poder pagar", o ¿cómo funciona en general?

Ray Burke: No, no se necesita alguna documentación, pero va por la gente que recibe alguna asistencia del gobierno como Medicaid o a los cupones por alimentos. Es importante que que ellos le dan forma a la empresa de servicios públicos, porque bajo las reglas de la comisión hay una regla que dice que la gente de bajos ingresos que reciben una asistencia del gobierno pueden recibir más protección y más flexibilidades en sus planes de pago. Entonces si, si una familia de bajo ingresos no puede pagar un plan de pago por 12 meses, es posible que puedan recibir más tiempo, pero la empresa de servicio público no va a saber si la gente está elegible [para este plan.] si las personas no les informan sobre su situación financiera.

Daniela Vidal Allee: Digamos que alguien necesite ayuda pagando estos servicios. ¿Hay un programa donde uno puede aplicar para fondos si hay varios programas?

Ray Burke: Nuestra recomendación es que las personas hablen con las organizaciones que se Community Action Agencies. Ellas pueden determinar si usted o su familia está elegible para recibir un descuento en su cuenta de luz. El programa se llama el programa de asistencia eléctrica. Hay otro programa si usted recibe servicio de gas. Hay también un descuento por este. Para recibir este descuento, debe hablar con la empresa directamente, no con la Community Action Agency. Es importante que las personas hablen con las Community Action Agencies, y también pueden llamar a 2 1 1 para preguntar si hay otras opciones [u] hay otras organizaciones en su área que les pueden ayudar.

Daniela Vidal Allee: Bueno, una preocupación que tienen algunos inmigrantes es que si aplican para cualquier ayuda, eso les podría afectar en su aplicación para un green card o bajo como se dice el public charge rule o la carga pública. ¿Sabes si esto aplica en esta situación si uno va al Community Action Program y pide ese fondo? , ¿eso lo va a afectar a uno bajo esta regla?

Ray Burke: La regla nueva de la carga pública es un poco complicado. Lo que podemos decir en este momento es que la programa de asistencia eléctrica y también el descuento en su factura de gas y también a la programa de asistencia para la calefacción del hogar o fuel assistance, estos programas no afectan a la nueva regla de la carga pública. Entonces las personas no tienen que preocuparse si están elegibles para recibir esta ayuda. No tienen que preocuparse sobre la nueva regla.

Pero lo que dije al principio, la regla de la carga pública es un poco complicada. Entonces nuestra recomendación es que las personas hablen con un abogado de inmigración para recibir información específica a su situación.