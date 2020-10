Noticias de New Hampshire del 1 de octubre y una conversación con un estudiante de UNH

Hoy, jueves 1 de octubre, te compartimos un breve resumen de las noticias más importantes del estado y luego, una conversación que María Aguirre, nuestra productora, tuvo con un estudiante de la Universidad de New Hampshire sobre su vida universitaria en tiempos de pandemia.

Puedes escuchar la entrevista y las noticias haciendo click en el audio o leerlas a continuación.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ven algunas anotaciones diferentes.

Escucha la entrevista y las noticias del 1 de octubre.

Autoridades continúan con plan de recomendaciones para escuelas a pesar de críticas

Autoridades de salud de New Hampshire siguen con las recomendaciones que le hicieron a las escuelas, a pesar de ser criticados por ser muy estrictos.

El estado dice que estudiantes con síntomas de COVID-19 tienen que ser enviados a casa inmediatamente y hacerse la prueba. Pero, las escuelas dicen que muchos estudiantes regresan con indicaciones médicas de que sus síntomas no son tan graves y no deberían hacerse pruebas.

Expertos dijeron que con tantos niños con síntomas leves, las pruebas son la única manera de confirmación. Sin resultados negativos, las escuelas le piden a los niños que se queden en casa por al menos 10 [diez] días o hasta que los síntomas desaparezcan.

Defensores de la salud infantil piden más pruebas para detectar intoxicación por plomo en niños y niñas

Los defensores de la salud infantil en Nashua pidieron más atención a la intoxicación de plomo en una conferencia virtual el miércoles. Nuevas leyes estatales requieren más pruebas para detectar plomos e intervenciones médicas en niños pequeños.

Sin embargo, los funcionarios resaltaron que no existe un nivel seguro de exposición al plomo, incluso que los niños pueden perjudicarse de niveles de plomo menores a los límites estatales y federales. Pero, se mencionó que prevenir esta intoxicación beneficiaría la salud de las familias y también posibles dificultades financieras.

Hay menos muertes por sobredosis este año en New Hampshire en comparación a años pasados

Por segundo año consecutivo, los fallecimientos por sobredosis de droga disminuyeron en New Hampshire, según el examinador médico estatal.

Hubo 415 [cuatrocientos quince] muertes en el 2019, en comparación a las 471 [cuatrocientas setenta y uno] en el 2018 y 490 [cuatrocientas noventa] en el 2017.

El examinador dijo que la tendencia parece seguir bajando este año, pero que datos mostraron un ligero aumento durante la pandemia.

Hoy empiezan las pruebas para detectar químicos tóxicos en los suministros de agua de NH.

A partir de hoy, empiezan las pruebas masivas para detectar los PFAS en los suministros de agua de New Hampshire. Los PFAS son químicos industriales que no se desintegran en el ambiente y se vinculan a problemas de salud. New Hampshire es uno de los pocos estados con sus propios límites de PFAS. Si los niveles son más altos que los límites, se tendrá que ejecutar un plan de tratamiento o encontrar otras fuentes de agua.

Alexander Rapp, estudiante de la Universidad de New Hampshire, nos cuenta su experiencia universitaria en tiempos de pandemia.

María:

En las recientes semanas, se ha escuchado bastante sobre la reapertura de universidades alrededor de todo New Hampshire. Entre estas, noticias sobre sus programas de pruebas rápidas de COVID-19, grupos de estudiantes que se contagian en reuniones sociales y también, éxitos en identificación pronta de casos.

Sin embargo, se desconoce el lado de los estudiantes y cómo ellos están viviendo esta vida universitaria durante la pandemia. Para esto, conversamos con Alexander Rapp, estudiante de primer año de la Universidad de New Hampshire, quién está viviendo en el campus en Durham.

Alexander, buenos días, bienvenido a ¿Que Hay de Nuevo, New Hampshire?

Alexander:

Hola, ¿qué tal? Un placer estar acá.

María:

Empecemos con esto. Cuéntame un poco cómo es tu día a día actualmente en la universidad.

Alexander:

Bueno, por ahora yo diría que hago la mitad de mis cursos a través de Zoom y la otra mitad en persona.Hay algunos cursos que son un día en Zoom y otro día en persona. Personalmente, me gustan las clases en persona, son con distanciamiento social y varias precauciones. Hay algunas personas van ese día y hay otras personas que están a través de Zoom, entonces es como híbrido. Yo estoy viviendo en Williamson Hall, que es el dorm más grande para solo freshman [estudiantes de primer año]. Acá no he escuchado de los casos ni de un de un grupo de casos en mi mi dorm. Pero sé que en otros dormitorios sí ha habido.

María:

¿Cómo te sientes tú al respecto de vivir en el campus?, ¿estás incómodo o te sientes seguro?

Alexander:

Yo me siento mayormente seguro. Obvio, tomo precauciones. Todos alrededor mío también se están cuidando porque nadie quiere contagiarse y nadie quiere contagiar a otros. Nadie quiere que nos manden a casa de nuevo. Entonces, creo que todos están poniendo de su parte para mantener la universidad abierta.

María:

¿Qué protocolos de seguridad están tomando tú y tus amigos durante estas épocas de universidad en pandemia, en este en campus híbrido que me mencionaste ?

Alexander:

Se usan máscaras en todos los lugares, ya sea en clase, al dining hall para conseguir comida o simplemente para ir al baño. También tienes que ponerte tu máscara. Y aparte de eso, hay dispensadores de gel de mano en todos los pisos.

María:

¿Con qué frecuencia te realizamos pruebas en la universidad?

Alexander:

Desde que me mudé me he hecho pruebas cada martes y viernes, pero todos los estudiantes se hacen pruebas dos veces a la semana.

María:

Cuéntame algo, ¿por qué decidiste vivir en el campus y asistir a clases presenciales, cuando está la opción remota?

Alexander:

Primero que nada, yo quería ir a la universidad. Yo personalmente creo que trabajo mucho mejor alrededor de otras personas y creí que sería mejor para mi desarrollo académico estar acá en un ambiente universitario.

María:

Y, ¿en qué consideras que te ha costado más adaptarte?

Alexander:

Creo que definitivamente no poder tener reuniones más grandes o juntarme con un grupo grande de personas es algo bastante difícil. Personalmente, me gusta mucho jugar deportes, pero lamentablemente este semestre o este año quizás no sea posible juntarme con un grupo grande, amigos o otros estudiantes para jugar deportes.

María:

Y cuéntame algo, ¿cómo has hecho amigos este semestre en la universidad ya que eres estudiante de primer año?

Alexander:

Ya que mi dorm es de todos estudiantes de primer año y en general cohabitando con otras personas, me he vuelto cercano con varios chicos de mi piso.

También, antes de llegar a la universidad había investigado un poco sobre los diferentes clubes y organizaciones que hay acá en la universidad, y hay este que se llama UNH Mosaico, que es una organización para para estudiantes latinos e hispanohablantes, donde usualmente se discuten temas de relevancia, o sea, temas relevantes que ocurren en Latinoamérica y justo la semana pasada, por ejemplo, tuvimos una reunión sobre cómo registrarte para votar ...la importa la importancia de votar como un estudiante y todas las oportunidades que tenemos como estudiantes latinos acá en la universidad.

María:

Entonces, bueno, ya para finalizar, ¿quisieras agregar algo más sobre tu vida universitaria, que quizás no te lo pregunté y piensas que es importante compartirlo con la audiencia?

Alexander:

Nada, nada fuera de lo normal. Yo diría que estoy contento con cómo en la universidad está manejando la situación y me alegra mucho que hemos podido mantenernos abiertos. Ya van casi cuatro o cinco semanas y espero continuar así por el resto del año.

María:

Alexander, muchas gracias por compartir tu experiencia universitaria en ¿Que Hay de Nuevo, New Hampshire? Nuevamente, te deseo un buen semestre y que te cuides bastante ya.

Alexander:

Muchas gracias. Gracias por la entrevista, por la oportunidad