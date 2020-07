Noticias Actualizadas de New Hampshire: 6 de julio

El miércoles primero de julio, la prohibición de desalojos declarada en marzo, termina. El gobernador Sununu declaró que no se permitirían los desalojos durante la emergencia sanitaria, pero todavía toca pagar el arriendo ya que termina la orden. Esto, ¿qué significa para las personas que sigan desempleados o se les dificulta pagar el arriendo?,

Hoy en "¿Qué Hay de Nuevo, New Hampshire?", le damos la bienvenida a Jeff Goodrich, un abogado con el Legal Advice and Referral Center, que se dedica a proveer servicios legales para familias de bajo ingreso en New Hampshire. Trabajan en temas de alojamiento, familia y beneficios y asistencia social.