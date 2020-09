Noticias Actualizadas de New Hampshire: 4 de septiembre

Estado anuncia 41 nuevos casos de COVID-19

Funcionarios de salud de New Hampshire reportaron 41 nuevos casos confirmados del coronavirus el jueves.

Hasta la fecha, se han reportado 7,347 casos...los funcionarios no reportaron nuevas hospitalizaciones debido a COVID o fallecimientos adicionales.

Escucha las noticias del 4 septiembre.

El representante James Spillane invitó a las personas a quemar y robar las casas que exponen pancartas de Black Lives Matter

El fiscal general está investigando un post publicado por un legislador de Deerfield en Facebook. El representante James Spillane invitó a las personas a quemar y robar las casas que exponen pancartas de Black Lives Matter.

En el recién post borrado, Spillane escribió en inglés, si ven una carta de B-L-M en un patio, es igual a tener una luz del porche prendida en Halloween. Eres libre de quemar y robar esa casa.

La oficina del fiscal general dice que ha recibido varias quejas sobre el post de Spillane. En una declaración, el presidente de la cámara de representantes, Steve Shurtleff, pidió el renuncio inmediato de Spillane.

Spillane, un Republicano, está en su cuarto mandato representando a los pueblos de Nottingham, Candia y Deerfield. El no retorno una llamada para pedir su comentario.

Jordan Thompson, fundador de Black Lives Matter Nashua, dijo que los comentarios de Spillane no son decentes y son otro ejemplo de lo que su grupo dice -- New Hampshire no es inocente.

Esta no es la primera ocasión en la que Spillane ha provocado indignación enredes sociales. El año pasado, perdió su puesto en el comité de caza y pesca después de tuitear una foto gráfica de una ardilla a la que había pegado un tiro en su patio.

Gobernador Sununu confía que las elecciones del martes serán tranquilas

El gobernador Chris Sununu dice que confía que los funcionarios electorales locales y estatales han llevado a cabo lo necesario para tener una elección tranquila el martes durante la primaria.

El gobernador dijo que, dado a COVID, las horas y procesos de los centros de votación podrán ser diferentes, y por eso es importante confirmar esos detalles.

["Because of COVID you could see some different times and some different processes in your polling location. So by all means check on the polling locations and the times. You can check with your towns or even with the secretary of state's office as well."]

Sununu dijo que algunos lugares de votación han extendido sus horas para minimizar filas. Sununu dice que él planea votar en persona, y urge que todos los votantes usan cubrebocas cuando vayan a votar.

Un hombre de West Lebanon fue arrestado y acusado por votar dos veces en el 2016

Funcionarios del estado han arrestado y acusado a un hombre de West Lebanon por votar dos veces en el 2016.

La oficina del fiscal general dice que Vincent Marzello votó como no-afilado una vez bajo su nombre y otra vez como un Demócrata, usando el nombre Helen Elisabeth Ashley, en noviembre del 2016. Registros muestran que Marzello sigue registrado para votar. Pero no ha votado desde el 2016.

En el 2012, funcionarios dicen que Marzello votó como un Republicano.

Alguien con el nombre Helen Elisabeth Ashley...hasta hace poco...era una inspectora de papeletas para el partido Demócrata para las elecciones de este otoño. Pero el partido dijo que han suspendido a esa persona, luego de enterarse de la investigación.

La oficina del fiscal general no respondió a preguntas a tiempo para esta noticia.

Familia alega que restringir el uso de fondos públicos para escuelas no- religiosas, viola sus derechos constitucionales

Una familia en el pueblo de Croydon está demandando el departamento de educación del estado. La familia alega que restringir el uso de fondos públicos para escuelas no- religiosas, viola sus derechos constitucionales.

Croydon no tiene una escuela secundaria o bachillerato, entonces manda a sus estudiantes a escuelas cercanas...que son privadas, pero no religiosas.

Dennis y Catherine Griffin, los demandantes, dicen que ellos deben usar el dinero que el pueblo paga esas escuelas para mandar a su nieto a una escuela católica.

El caso cita un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que prohibe la discriminacion en contra de escuelas religiosas en casos de programas de opción de escuela.

Los Griffin son representados por la firma legal libertaria, Institute for Justice,basada en Virginia.

La sequía de New Hampshire sigue empeorando

La sequía de New Hampshire sigue empeorando, con sequedad severa llegando al condado de Grafton. Funcionarios dicen que esperan una declaración federal de un desastre que podría ayudar a los agricultores.

Casi todo el estado está en una sequía -- lo peor de la sequía está concentrada en el Seacoast hasta los White Mountains.

En una reunión el jueves, funcionarios dijeron que más de 100 sistemas de agua y cuatro pueblos tienen restricciones del uso de agua.

George Hamilton, con la extensión cooperativa de la Universidad de New Hampshire, dice que muchos agricultores están tratando de salvar sus cultivos más valiosos.

[“I’ve seen some wicked low soil moisture levels – Friday I was at an orchard and literally there was no water in the soil going down one foot. Worrying about young trees dying.”]

El estado anticipa que con lluvia y temperaturas más bajas en la provisión, las condiciones podrían mejorar, pero los impactos de la sequía podrían durar hasta el otoño.