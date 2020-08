Noticias Actualizadas de New Hampshire: 28 de agosto

A continuación, encuentra las noticias del viernes 28 de agosto.

New Hampshire recibira máquinas de pruebas rápidas de COVID-19

New Hampshire ordenó 25 nuevas máquinas de pruebas rápidas de COVID-19. El gobernador Chris Sununu dijo que las nuevas máquinas van a empezar a usarse entre octubre y noviembre.

["The machines are called Quidel Sophia, antigen rapid covid test machines. And it will allow for community access to rapid antigen testing for student, teachers and the general community."]

El gobernador contó que las máquinas se llaman Quidel Sophia, unas máquinas con pruebas que descubren ciertas proteínas. Estas brindan resultados en quince minutos.

En estas máquinas, las cuales el estado escogió porque no se parecen a otras pruebas rápidas, un resultado negativo no debe ser confirmado por una prueba PCR. Estas serán ubicadas en centros comunitarios de pruebas, asignados por el estado.

New Hampshire anticipa un aumento en casos de COVID-19 entre adultos jovenes

La autoridad máxima de salud dijo que espera un aumento de casos confirmados de COVID-19 en New Hampshire en las próximas semanas, debido a los estudiantes que regresan a la universidad.

La comisaria de salud y servicios humanos, Lori Shibinette, le dijo a los reporteros el jueves que los números de casos aumentarán, especialmente, en el grupo 18 a 25 [dieciocho a veinticinco] años porque aunque se realicen pruebas antes de viajar, hay estudiantes que resultan ser asintomáticos y dan positivo en New Hampshire.

["We should expect to see increasing numbers in the demographic of 18-25 for sure as we start seeing colleges come back. And even pre-testing before people left their home states or their home communities we saw college students, asymptomatic college students testing positive."]

El gobernador Sununu dijo que habló con Jim Dean, el presidente de la Universidad de New Hampshire, luego de ver fotos de una reunión grande de estudiantes en el campus de Durham que incumplía las reglas de distanciamiento social. Pero, Sununu dijo que él confía que las guías actuales permitirán que las universidades funcionen de manera segura.

Activistas quieren más apoyo del distrito escolar de Manchester para familias inmigrantes

Grupos de defensa de la comunidad de Manchester dijeron que las familias inmigrantes y las que no hablan inglés, necesitan más apoyo al distrito escolar para abordar con la educación remota.

Las escuelas de Manchester serán en su mayoría remotas el próxima mes, y quizás,todas lo terminen siendo. Esto crea una gran incógnita y desafío para padres que no entienden del todo los correos o comunicaciones del distrito.

Shalamar Encarnación, una activista comunitaria, dijo que para muchos inmigrantes y refugiados que hablan otro idioma que no sea inglés, este proceso es abrumador.

["Having to access the portal, having to know how to navigate the programs, how to hold kids accountable, being able to log in - it's a big process that parents need hand on training for that"]

Encarnación dijo que se requiere entrenamiento en diferentes idiomas que haga que los métodos de clase sean accesibles para todos los padres de familia.

Las autoridades del distrito escolar de Manchester dijeron que esperan cumplir con las necesidades de instrucción del inglés en sus escuelas para asegurar que se brinde la mejor educación.

Swanzey mantendra su centro de voto en Christian Life Fellowship Church

El pueblo de Swanzey dijo que ubicará su centro de voto para las primarias en la iglesia Christian Life Fellowship Church a pesar de que los residentes solicitaron cambiar de ubicación.

Estas solicitudes aparecieron luego de que un gran número de residentes dijeron que se sienten incómodos con los comentarios del pastor en redes sociales.

En una revisión de las publicaciones del pastor, se encontró que él condena el movimiento Black Lives Matter y comparte posts controversiales del COVID-19.

Michael Branley, el administrador del pueblo, dijo que hay varios factores a considerar para cambiar la ubicación del centro de voto. Entre estos, el cronograma apretado para cambiar de lugar.

[At this point ultimately due to the schedule of the September election we just didn’t feel there was enough time to change the location, have a good and safe plan in light of COVID-19 and to change the venue at this time]

Cuando se le pidió respuesta a las quejas de residentes, Branley dijo que él las entiende y además, que todos son elegibles para votar ausentes.

En una declaración, el consejo dijo que planea continuar explorando otras ubicaciones para futuras elecciones.

Un legislador Republicano, acusado de violencia domestica, renuncia

Un legislador estatal Republicano que fue acusado de violencia doméstica, renunció a su puesto en la Cámara de New Hampshire.

El representante Robert Forsythe, de Boscawen, dijo que él decidió retirarse luego de consultarlo con legisladores colegas y líderes Republicanos de la cámara.

Su decisión aparece un día después de que el Concord Monitor reportó que fue acusado de un delito considerado un acoso en segundo grado y dos faltas menores por violencia doméstica conectados al incidente el pasado junio.

Forsythe, quien dijo que peleará contra las acusaciones, se lanzó sin oposición para las elecciones primarias del 8 de septiembre.

Teletrabajadores de New Hampshire se oponen a impuestos de Massachusetts

Los teletrabajadores de New Hampshire están en contra del cambio propuesto en la política de ingreso de Massachusetts.

En marzo, Massachusetts anunció que continuará cobrando impuestos de ingresos de los residentes de otros estados que trabajen en compañías con base en Massachusetts aunque estos trabajen desde casa debido a la pandemia.

Antes, Massachusetts había permitido que los residentes de New Hampshire descuenten cualquier tiempo que trabajen fuera del estado.

Durante una audiencia pública virtual del jueves, un grupo bipartidario de residentes y legisladores hablaron sobre extender la política hasta fines de año.

La representante Republicana, Kim Rice, de Hudson, dijo que quería ver a sus conciudadanos mantener guardado su dinero mientras trabajan .

[KING: These are unprecedented times, and I want to see my constituents be able to keep their money while they’re working in the Live Free or Die State.]

El cambio de la regla afectaría a diez mil residentes de New Hampshire que solían transportarse a Massachusetts y ahora trabajan desde casa.

Muchas partes de New Hampshire siguen en condiciones de sequía

Las condiciones de sequía continúan esparciéndose y empeorando en el estado, luego de meses de pocas lluvias tropicales.

Veintitrés por ciento del estado enfrenta sequía severa, donde cultivos, fauna, selvas y agua de pozo está siendo altamente afectadas. Las peores condiciones ocurren en el sureste y en la parte del centro sur del estado.

Casi todo el resto de New Hampshire está en sequía moderada, excepto por ciertas partes aisladas del condado norte.

Se le pidió a cien sistemas de agua en el estado que pongan restricciones obligatorias sobre el uso de agua al aire libre. Cuarenta y cuatro otros sistemas ahora tienen prohibiciones voluntarias puestas en práctica, según el departamento de servicios ambientales.

El estado ha visto treinta por ciento menos precipitaciones que el promedio desde fines de mayo. El condado de Rockingham está debajo del cincuenta por ciento de su norma histórica.