Noticias Actualizadas de New Hampshire: 28 de abril

Traducido al español por María Aguirre

Originalmente escrito en inglés por Alex McOwen

El martes 26 de marzo, el gobernador Chris Sununu emitió la orden de quedarse en casa hasta el 4 de mayo para los residentes de New Hampshire. Él ordenó que todos los negocios no esenciales cierren, comenzando a la medianoche del viernes 27 de marzo. La decisión forma parte de los esfuerzos del estado para detener la propagación del coronavirus en New Hampshire.