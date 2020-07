Noticias Actualizadas de New Hampshire: 24 de julio

A continuación, encuentra las noticias del viernes 24 de julio.

Equipo del estado recomienda involucrar la equidad en la industria de salud y más instituciones

El equipo de respuesta a la equidad del gobernador Chris Sununu, publicó su reporte inicial con sus primeras recomendaciones para resolver los impactos desproporcionados del COVID-19 en comunidades de color de New Hampshire.

El grupo preparó un conjunto de recomendaciones inmediatas, de corto y de largo plazo para solucionar dichas desigualdades.

Entre las propuestas inmediatas, se incluye aumentar pruebas de coronavirus, brindar alojamiento para facilitar aislamiento y destinar más trabajadores de salud para atender a las comunidades de color.

Dottie Morris es una de las cinco personas que forman parte del equipo, y también es la vicepresidenta ejecutiva de equidad y diversidad institucional en Keene State College.

Ella dice que un punto clave del reporte es que la equidad debe involucrarse en muchas instituciones, no solo del sistema de salud. Por ejemplo, se debería de hablar de equidad en el reclutamiento de empleos y en educación.

El equipo ha organizado foros comunitarios para hablar de su reporte inicial y sus recomendaciones.

Darmouth Hitchcock estará a cargo de pruebas en centros para la tercera edad

El centro de Dartmouth Hitchcock Medical Center estará a cargo del sistema de pruebas de covid en centros de salud para la tercera edad, según lo que anunciaron los funcionarios de salud pública en una conferencia de prensa el jueves.

Una compañía con sede en North Carolina ha brindado las llamadas pruebas de vigilancia al estado.

Lori Shibinette, la comisaria de salud pública de New Hampshire, dijo que las pruebas realizadas dentro del estado serán mejor opción mientras que la demanda de pruebas incrementa a nivel nacional.

Shibinette dice que al apoyar a los centros de salud y laboratorios del estado, se retiene control sobre calidad y costo. El hospital con sede en Lebanon empezará el trabajo de vigilancia la próxima semana.

Prohibición federal de desalojos termina mañana, sábado 25 de julio

La prohibición federal de desalojos termina el sábado 25 de julio. Aquellos hogares subsidiados por el gobierno federal ya no serán protegidos y algunos residentes recibirán notificaciones de desalojos.

Stephanie Bray de la asistencia legal de New Hampshire, dijo que con la finalización de la prohibición de desalojos y, próximamente, la de la entrega de beneficios de desempleo del CARES ACT, la asistencia legal estará bastante ocupada.

Bray dijo que a los propietarios que buscan un aplazamiento de su hipoteca, se les ha recomendado no forzar el desalojo.

Además, los inquilinos con compromisos escritos de una programa de acción comunitario para pagar la renta, están protegidos de los desalojos.

NHPR encuentra 87 acusaciones de abuso de derechos por parte de la policía en una nueva investigación

Una investigación de NHPR encontró que pueblos y ciudades en New Hampshire han establecido 87 acusaciones separadas de abuso a los derechos civiles por parte de departamentos policiales en la última década. Se cree que este es el primer intento de catalogar este tipo de acusaciones en el estado.

Luego del asesinato de George Floyd, NHPR envió más de 230 [doscientos treinta] solicitudes bajo la ley de derecho del conocimiento a cada pueblo y ciudad del estado. La solicitud se hizo para cualquier acuerdo que buscaba que un residente reciba pagos luego de acusar comportamientos incorrectos de la policía.

NHPR recibió 87 [ochenta y siete] acuerdos, los cuales sumaron un total de 4.35 [cuatro punto treinta y cinco] millones de dólares pagados en la última década. Los acuerdos incluyen una variedad de denuncias: desde uso de fuerza excesiva, abusos sexuales, cuestionamientos racistas, entre otros.

Los acuerdos no admiten culpa ya que los pueblos y aseguradores pueden decidir en acordar un caso aunque crean que no tiene mérito para evitar disputas largas.

Puedes leer más de esta historia en la página de la radio: nhpr.org. [ene-ache-pe-ere-punto-org]

Grupo de madres del Seacost lanza una serie virtual con charlas sobre racismo

Un grupo de mamás del Seacoast lanzaron una serie virtual de charlas anoche sobre cómo es la vida de mamás afroamericanas viviendo y criando a sus familias en New Hampshire.

Courtney Daniels de Portsmouth ayudó a organizar la transmisión en Facebook. Daniels le dijo a la audiencia que ella constantemente le habla a sus tres hijos sobre el racismo que enfrentan, a diferencia de otros residentes.

Daniels dijo que la serie nace en respuesta al grupo de madres de familia que busca tener más conversaciones sobre raza.

Banco ambulante de alimentos llega hoy a Nashua

New Hampshire Food Bank, junto a la Guardia Nacional, organizará un banco ambulante de alimentos en Nashua hoy viernes 24 de julio en Nashua High School North.

El banco durará de una a tres de la tarde, siempre que los alimentos duren.

La comida será distribuida en un estilo drive-thru, por lo que se recomienda a las personas permanecer en el carro cuando vayan.

El banco de alimentos pasará por Concord la próxima semana. Para más información, puedes ingresar a www.nhfoodbank.org [ene-ache-food bank-punto-o-ere-je].

