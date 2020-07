Noticias Actualizadas de New Hampshire: 23 de julio

A continuación, pueden leer las noticias del jueves 23 de Julio.

También las puedes escuchar haciendo click en el siguiente audio.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ven algunas anotaciones diferentes.

Escucha las noticias del 23 de julio.

Guía de reapertura de escuelas obtiene diferentes reacciones de sindicatos de maestros.

La reapertura de escuelas obtiene diferentes reacciones por parte del sindicato de profesores. El NEA-NH, el sindicato más grande de maestros, dijo que las guías de reapertura que entregó el estado … deberían ser más estrictas.

El NEA-NH emitió un documento el miércoles en el que resaltan las precauciones necesarias a tomar antes de abrir las escuelas. Esto incluye asegurar la calidad del sistema de ventilación, aire acondicionado y calefacción, y también asegurar que el equipo de protección para estudiantes y maestros sea distribuido gratis por el estado.

Jim Slobig [slow-big], presidente del sindicato de profesores en Salem, aprobó los planes de su distrito de reabrir completamente las escuelas con el uso obligatorio de cubrebocas y opciones remotas para profesores y estudiantes que necesitan quedarse en casa.

Sin embargo, aun hay mucho que resolver antes de que empiece la escuela en Septiembre.

Slobig dijo que muchos sindicatos locales como el de él, tendrán que sacar nuevos memorandos de entendimiento con sus distritos antes de que empiece el nuevo año escolar.

Se buscan mejoras en la relación entre la policía y la comunidad de Manchester

Un comité del estado que está revisando la responsabilidad y transparencia de la policía de New Hampshire, se reunió de manera virtual el miércoles para hablar sobre las relaciones que tiene la policía con la comunidad.

Eva Castillo [EH-va Cah-STI-yo] es una defensora de derechos de inmigrantes en Manchester y participa en el comité de la policía de dicha ciudad. Ella dijo que el entrenamiento es importante, pero formar conexiones personales entre la policía y miembros de la comunidad debería ser una prioridad.

El comité tiene un plazo de 45 [cuarenta y cinco] días para enviar recomendaciones de reforma policial al gobernador Chris Sununu.

Equipo de respuesta a la equidad publica reporte inicial de recomendaciones

El equipo de respuesta a la equidad del gobernador publicó su reporte inicial junto a sus recomendaciones. Se le asignó al grupo planificar una estrategia para resolver los impactos desproporcionados del COVID-19 en comunidades de color de New Hampshire.

El grupo preparó un conjunto de recomendaciones inmediatas, de corto y de largo plazo para solucionar las desigualdades.

Algunas de las recomendaciones inmediatas incluyen aumentar pruebas de covid en la comunidad, poner en marcha la respuesta al covid-19, apoyar con alojamiento para facilitar aislamiento y destinar más trabajadores de salud para la comunidad.

Además, el grupo también brindó recomendaciones y estrategias para tener una distribución igualitaria de recursos y recolección de datos.

Votantes se pueden registrar mediante correo o en línea

Los votantes pueden presentar copias digitales o capturas de pantalla de documentos para cumplir con los requisitos de registro de votantes, según funcionarios del estado.

Los residentes de New Hampshire pueden registrarse y votar mediante el correo en Septiembre debido a la crisis del coronavirus.

Algunas personas tienen preguntas o preocupaciones sobre enviar copias impresas de sus documentos personales, como la licencia, para probar su identidad o su lugar de residencia.

Pero, Nicholas Chong Yen, quien lidera la unidad de leyes electorales de la oficina del fiscal general, dijo que los votantes pueden presentar sus documentos de manera digital vía correo electrónico.

Los funcionarios electorales dijeron que están preparando un correo que será enviado a todos los hogares de New Hampshire en el que se explique cómo registrarse a votar y cómo presentar voto ausente para las próximas elecciones.

Funcionarios electorales impulsan a reclutar trabajadores electorales jóvenes

La pandemia ha añadido una nueva urgencia para el reclutamiento de trabajadores electorales en New Hampshire.

Los funcionarios del estado incentivan a las comunidades en enfocarse en reclutar a las personas jóvenes involucradas en el proceso, especialmente, porque la mayoría de funcionarios electorales son mayores de edad y tienen mayor riesgo de salud ante el virus.

El supervisor de verificación de Laconia, David Stamps, le dijo a sus colegas durante una reunión con funcionarios estatales y locales, que esta sugerencia es más fácil decirla que hacerla, especialmente, en ciudades con múltiples centros de votos como Laconia.

Para algunas posiciones del día de elecciones, la persona escogida para el centro de voto debe vivir en dicho recinto electoral. Pero, aun no es claro si este tipo de requisitos sigue vigente para las próximas elecciones.

Hay un nuevo fondo de ayuda del estado

Un nuevo fondo de ayuda del estado está abierto para ayudar a negocios comerciales y sin fines de lucro que no han sido cualificados para los otros programas de financiamiento del estado. Este se llama GAP Fund.

El GAP Fund tiene 30 [treinta] millones de dólares tomados de los fondos de alivio del CARES Act. Los negocios pueden aplicar hasta el cuatro de Agosto.

Aquellos interesados en revisar su elegibilidad en línea, pueden acceder a la página del gobernador en la sección de emergencia y recuperación.

Banco de alimentos ambulante visitará Nashua el viernes

New Hampshire Food Bank, junto a la Guardia Nacional, organizará un banco ambulante de alimentos en Nashua este viernes para las familias que necesitan llevar alimentos a su mesa.

El viernes 24, a partir de la 1 [una] de la tarde, se estarán distribuyendo alimentos en la escuela Nashua High School North ubicada en 8 Titan Way en Nashua.

Los funcionarios del banco de alimentos de New Hampshire han visto un aumento de familias y personas que lidian con impactos económicos durante la pandemia, y esto también afecta a aquellos que pasan por inseguridad alimenticia.

El banco estima que uno de siete residentes en el estado no sabe de dónde vendrá su próxima comida. Para aportar a la causa, se han organizado trece bancos ambulantes desde Marzo y se preparan dos más, incluyendo el que habrá en Nashua el viernes.

Para más información, puedes ingresar a www.nhfoodbank.org [ene-ache-foodbank-punto-o-ere-je].

¡Ayúdanos con una breve encuesta para ‘By Degrees’!

New Hampshire Public Radio empezó un nuevo proyecto llamado "By Degrees". Este se enfoca en contar historias alrededor del cambio climático, especialmente, sobre cómo está afectando a las personas que viven en New Hampshire y en la región.

Le estamos pidiendo a nuestros oyentes que llenen una breve encuesta para que compartan ideas, sugerencias, dudas y todo lo que quieran saber del cambio climático para los futuros reportajes del programa.

Cuéntanos: ¿de qué nos estamos perdiendo?, ¿qué quieres saber?, ¿cómo te está afectado el cambio climático actualmente?

Accede a la encuesta haciendo click aquí.