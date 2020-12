Noticias Actualizadas de New Hampshire: 22 de diciembre.

A continuación, encuentra las noticias del martes 22 de diciembre.

Se identifican 847 nuevos casos de COVID en el estado

Los funcionarios de salud de New Hampshire anunciaron 847 [ochocientos cuarenta y siete] nuevos casos positivos de COVID-19. Algunos resultados positivos fueron identificados en días anteriores.

Esto significa que actualmente hay 6,688 [seis mil seiscientos ochenta y ocho] casos activos en el estado.

No se reportaron nuevos fallecimientos, pero 278 [doscientos setenta y ocho] personas están hospitalizadas con COVID-19.

Las vacunas Moderna, recientemente aprobadas por la FDA, llegarán hoy a New Hampshire

El estado de New Hampshire está esperando recibir más de 24,000 [veinticuatro mil] dosis de la vacuna Moderna para el COVID-19 hoy. La vacuna de Moderna, que está siendo parcialmente fabricada en Portsmouth, fue recientemente aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos para usarla en emergencias.

New Hampshire también recibió cerca de 9,000 [nueve mil] dosis de la vacuna de Pfizer el lunes, menos de lo que originalmente se esperaba recibir.

Estas dosis serán para los residentes más vulnerables del estado, incluyendo a trabajadores de la salud. Los centros para la tercera edad van a empezar a distribuir las vacunas a sus residentes y personal esta semana.

Hasta ahora, casi 2,000 [dos mil] personas en New Hampshire se han puesto la vacuna para el COVID-19. El estado apunta a tener 100,000 [cien mil] personas vacunadas para fines de enero.

Senadora de New Hampshire recibe de buena manera nuevo paquete federal de alivio

La senadora de New Hampshire, Jeanne Shaheen, está en Washington recibiendo de buena manera al nuevo proyecto de alivio y apoyo para la pandemia tras meses esperando su aprobación.

Este paquete de 900 [novecientos] billones de dólares incluye estímulos de 600 [seiscientos] dólares para pagarle a millones de americanos, financiar esfuerzos de vacunación y hacerle préstamos a los pequeños negocios, entre otras medidas.

Shaheen ha estado trabajando en este compromiso legislativo con un grupo bipartidario de senadores. Ella dice que esto es un comienzo para ayudar a los más necesitados durante los meses de invierno.

La misma Shaheen aún no se ha vacunado. Ella le dijo a NHPR que esperará hasta que sea turno de su categoría y no se le adelantará a trabajadores de la salud y residentes de la tercera edad que se están vacunando ahora.

Vigilias virtuales y al aire libre conmemoran a las personas sin casa que han fallecido

Cada año, normalmente durante el solsticio de invierno, defensores en New Hampshire y a través del país se reúnen para conmemorar el día de la recordación de las personas sin casa.

Este año, debido a las precauciones por el COVID-19, muchas de esas reuniones han pasado a ser virtuales.

Amy Pratte con el Catholic Medical Center 's Health Care for the Homeless lideró una pequeña vigilia pre-grabada para honrar a las 27 [veintisiete] personas en Manchester que fallecieron mientras no tenían casa o no solían tener donde vivir este año ...

Una mezcla de vigilias virtuales y otras al aire libre ocurrieron en diferentes sitios del estado el lunes.

Hoy por la noche, un grupo de defensores se reunirá en el parque Henry Law en Dover para seguir honrando a aquellos que fallecieron mientras experimentaban el desamparo.

La pandemia desafía a trabajadores del departamento de transporte de New Hampshire

La pandemia le está brindando más tensión a los desafíos actuales de la fuerza laboral del departamento de transporte de New Hampshire.

Dan Brennan, encargado del mantenimiento de carreteras y guardián de un sindicato estatal, dijo que han tenido que cambiar el modo de entrenamiento a los nuevos conductores de arado … aunque encontrar a dichos conductores también ha sido un desafío.

El departamento actualmente tiene 100 [cien] puestos vacantes de mantenimiento durante el invierno, en comparación a 70 [setenta] el año pasado, según un vocero de la agencia.

Desde el comienzo de la pandemia, la agencia dice que 30 [treinta] de sus empleados han dado positivo para COVID-19. Dos fueron hospitalizados, aunque la agencia dice que ya fueron dados de alta.

Estudiantes atletas de Dartmouth contratan abogado para defender equidad de género

Hace algunos meses, Darmouth College anunció que iba a suspender cinco programas deportivos por los impactos financieros que trajo la pandemia del COVID-19 en la universidad. Ahora, algunos deportistas están considerando acción legal.

Arthur Bryant, un abogado con sede en California, está representando a los miembros de los equipos femeninos de natación, clavado y golf.

En una carta enviada al presidente de Darmouth, Phil Hanlon, el pasado viernes … Bryant dijo que la universidad está incumpliendo el Title IX [nine], el cual permite que tanto hombres como mujeres tengan oportunidades equitativas en programas universitarios.

En su carta, Bryant dijo que Darmouth debería agregar a 47 [cuarenta y siete] mujeres a sus programas atléticos para cumplir con la equidad de género que solicita el Title IX.

Él le está pidiendo a la universidad que reintegre a los equipos que fueron suspendidos.

Si esto no ocurre, él buscará una orden preliminar.

New Hampshire no muestra apoyo a iniciativa eco-amigable de transporte

Connecticut, Massachusetts, Rhode Island y Washington, D.C., se comprometieron con una iniciativa regional de transporte eco-amigable.

El llamado Transportation Climate Initiative -- o TCI -- limita las emisiones de carbono de la gasolina y solicita a los proveedores de gas comprar créditos de carbono.

Los proponentes dicen que la iniciativa mejoraría la salud pública, y traería más de 100 [cien] millones de dólares para el 2032, lo que los estados podrían invertir en opciones más limpias, como en transporte público.

Los críticos dicen que esto subiría el precio del gas.

8 [ocho] otros estados aun no se han juntado a la iniciativa, pero firmaron una declaración de apoyo … pero esto no incluye el apoyo de New Hampshire.

Luego de que una propuesta borrador se hizo pública el pasado diciembre, el gobernador Chris Sununu dijo que el estado ya está tomando medidas para frenar las emisiones de carbono.

Él describió al programa como despilfarro financiero, y dice que las personas de New Hampshire nunca lo apoyarán.