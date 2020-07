Noticias Actualizadas de New Hampshire: 20 de julio

A continuación, pueden leer las noticias del lunes 20 de julio.

También las puedes escuchar haciendo click en el siguiente audio.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ven algunas anotaciones diferentes.

Escucha las noticias del 20 de julio.

Se reportan 18 nuevos casos de coronavirus en NH

Los funcionarios de salud anunciaron 18 [dieciocho] nuevos casos de COVID-19 en el estado, y dos fallecimientos adicionales el domingo. Las dos personas que fallecieron tenían más de 60 años.

Hasta la fecha, han habido 6,203 [seis mil doscientos tres] casos de coronavirus en New Hampshire.

Hoy podría ser el día más caluroso del 2020 en New Hampshire

Hoy lunes podría ser uno de los días más calurosos del año … y con este, viene mayor demanda por electricidad.

Utilizar menos energía en clima caliente podría reducir las cuentas de electricidad, y también las emisiones de carbón.

Emily Manns, de la compañía de Standard Power con sede en Nashua, dice que las cuentas de electricidad incluyen una tarifa extra basada en la temporada alta de un año.

Ella dice que la tarifa puede ser establecida hoy, entre 4 [cuatro] de la tarde y 7 [siete] de la noche.

[“We all pay more the higher the peak demand on the peak day is.” ]

Manns dice que todos pagan más cuando incrementa la demanda máxima de electricidad en el día que más se usa.

Por ende, utilizar menos energía hoy, ahorrará dinero para los hogares, y sería beneficioso para el planeta, según Manns.

Los combustibles fósiles brindan el exceso de energía que la zona de New England utiliza en días como hoy, en su mayoría, gas natural. Sin embargo, las compañías de energía también podrían utilizar el carbono y aceite.

Todos esos combustibles crean emisiones de carbón que cambian el clima, y crean más días calurosos y más demanda por electricidad.

Se recomienda cerrar las ventanas y cortinas para disminuir el calor dentro del hogar.

También, se recomienda apagar las luces innecesarias, no utilizar el horno, la lavadora de platos y la secadora durante las horas altas para que el calor interno y los costos de energía no sean elevados.

Proveedores de rehabilitación pierden ingresos durante la pandemia

Un nueva encuesta de una organización sin fines de lucro de New Hampshire, demuestra que el ingreso por el tratamiento de uso de sustancias y para los proveedores de rehabilitación ha disminuido durante la pandemia del COVID-19.

El grupo New Futures recibió respuesta de 23 [veintitrés] organizaciones que brindan tratamiento por uso de sustancia … sobre cómo el COVID ha afectado sus ganancias, costos y el personal.

Alrededor del 80 [ochenta] por ciento de los participantes dijeron que han experimentado un declive general de ganancias desde marzo, con menor cuentas del seguro Medicaid de la bajada total de los ingresos por seguros médicos.

La mayoría de participantes de la encuesta dijo que no han podido contratar nuevo personal durante este tiempo y han tenido que despedir a algunos empleados.

New Futures le está pidiendo a la oficina del gobernador que maneje los fondos del paquete de ayuda del coronavirus y entregue de 15 a 18 millones de dólares para los centros de tratamiento del estado.

La organización dice que esto cubriría lo perdido en ingreso y lo gastado en tecnología y equipo de protección.

UNH le pide a sus estudiantes firmar un acuerdo antes de regresar al campus

University of New Hampshire le está pidiendo a sus estudiantes que firmen un acuerdo de consentimiento antes de ir al campus en el otoño para sus clases.

El acuerdo incluye una lista de políticas y protocolos que los estudiantes tendrán que seguir y los pasos a tomar si experimentan síntomas del COVID-19.

Josh Marshall, un estudiante de leyes de segundo año de UNH, dijo que él y otros estudiantes están preocupados por la parte del acuerdo que dice que los estudiantes asumen los riesgos al estar en el campus.

[“In practice, really what does it mean for me to quote unquote assume the risk to coronavirus?”]

Se les ha pedido a los estudiantes firmar el acuerdo hasta el viernes. Tienen la opción de acordar los términos si van al campus, o de mostrar desacuerdo y tomar clases en línea. El costo de la matrícula será el mismo en ambos casos.

Consejo escolar de Manchester se reunirá hoy para discutir reapertura

El consejo escolar de Manchester se reunirá hoy de noche para discutir los planes de reapertura para el otoño. El distrito, junto a otros del sur de New Hampshire, han indicado que un modelo híbrido es la opción más probable.

Este acuerdo tendría a los estudiantes y a los profesores dividiendo su tiempo entre clases presenciales y en línea, con la finalidad de tener menos personas dentro de la escuela y los buses al mismo tiempo.

La reunión empezará a las 6 [seis] de la tarde y se tendrá acceso mediante el teléfono. El distrito escolar de Bedford también planea revelar sus planes de educación remota en la noche. La reunión empezará a las siete.

Fabrican agujas en Keene para apoyar al desarrollo de la vacuna contra el COVID-19

Una rama en Keene de Smiths Medical, un fabricante nacional de dispositivos médicos, empezará la producción de agujas y jeringas para apoyar a los esfuerzos del país en el desarrollo de la vacuna del COVID-19.

Investigadores alrededor del mundo están trabajando para encontrar la vacuna contra el virus. Smiths Medical obtuvo un contrato federal para producir 79 [setenta y nueve] millones de conjuntos de agujas y jeringas para cuando sea momento de distribuir la vacuna.

Para poder llegar a esa cantidad, la compañía recibirá 20 [veinte] millones de dólares de fondos federales para la expansión del proyecto en Keene.

Según el Keene Sentinel, la compañía también quiere contratar 100 empleados para cumplir con la demanda.