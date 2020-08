Noticias Actualizadas de New Hampshire: 19 de agosto.

A continuación, encuentra las noticias del miércoles 19 de agosto.

Puedes escucharlas haciendo click en el audio o leerlas.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ven algunas anotaciones diferentes.

Noticias del 19 de agosto.

El gobernador Sununu no considera necesario ordenar el uso de cubrebocas en las urnas

Empezamos con noticias sobre las votaciones 2020.

El gobernador Chris Sununu dijo que planea votar presencialmente este año pero piensa que las personas y comunidades deberán basarse en su propio juicio para sus decisiones respecto al proceso electoral.

Sununu dijo que los lineamientos emitidos por los funcionarios electorales y la fiscalía general lo ha convencido de que es seguro votar en persona. Pero, Sununu dijo que si algunas personas sienten lo contrario, hay otras opciones para votar.

Sununu dijo que no ve la necesidad de imponer el uso obligatorio de cubrebocas en las urnas, ni tampoco sabe si sería legal. Pero, dice que si las ciudades y los pueblos consideran que es necesario requerir los cubrebocas, será su derecho hacerlo.

New Hampshire participará en plan federal de $400 adicionales de beneficios de desempleo por semana

Adicionalmente, el gobernador Sununu dijo que New Hampshire participará en un plan federal que permite que personas que perdieron su trabajo debido al COVID-19, recolecten $400 [cuatrocientos] dólares más de beneficios de desempleo por semana.

El presidente Trump anunció este nuevo beneficio luego de que el anterior monto, $600 [seiscientos] dólares por semana en beneficios según la ley de ayuda, venció en Julio.

Sununu dijo que había preocupación de participar en el programa ya que requería que New Hampshire gaste $120 [ciento veinte] millones de dólares para beneficiar solo a una parte de las personas desempleadas. Sununu dijo que una nueva guía cambió esto.

El estado deberá poner $100 [cien] por semana por beneficiario. Este impulso en beneficios será retroactivo hasta el 1 de agosto. Según Sununu, podrán cubrir al cien por ciento de personas que reciben beneficios y gastar menos de $10 [diez] millones de dólares del actual fondo destinado a desempleo.

Aumentan trabajos y se reduce la tasa de desempleo en el estado

La economía del estado continúa recuperándose del confinamiento del coronavirus que empezó en la primavera. Nuevos datos de la oficina de seguridad laboral de New Hampshire demuestran que se agregaron 19,000 [diecinueve mil] empleos en junio, lo que permitió que la tasa de desempleo baje a un 8.1 [ocho punto uno] por ciento.

Esta tasa se alzó a 17.1 [diecisiete punto uno] por ciento en Abril.

Alrededor de 40,000 [cuarenta mil] residentes salieron de la fuerza laboral desde agosto del año pasado y actualmente están buscando trabajo o están desempleados.

450 negocios han cerrado en New Hampshire, según Yelp

Un reporte del sitio de reviews Yelp, demuestra que alrededor de cuatrocientos cincuenta negocios han cerrado en el estado como consecuencia de la pandemia.

Uno de esos negocios es Manchester Craft Market. La propietaria, Jessica Moores, dijo que cuando comenzó la pandemia se asustó ya que su tienda recibía a cientos de artistas.

Moore dijo que ella le brindaba empleos a más de 200 [doscientos] artesanos, quiere decir, que todos iban a perder su ingreso si ella cerraba.

Un funcionario del departamento de negocios y asuntos económicos dijo que los cierres de negocios han afectado altamente al turismo del estado.

Hombre de Dover muere en Líbano seis meses de regresar a casa

Un hombre de Dover detenido en su natal Líbano por más de seis meses antes de regresar a su casa, falleció de cáncer.

Amer Fakhoury y su familia administraban el restaurante The Little Lebanon to Go en Dover. El pasado septiembre, Fakhoury visitó Líbano y apenas llegó, funcionarios incautaron su pasaporte americano y lo acusaron de crímenes de guerra cometidos a comienzos de la década de los 90 [noventa].

La senadora Jeanne Shaheen, junto a funcionarios de la administración de Trump, aseguraron su liberación luego de siete meses en custodia. Durante ese tiempo, Fakhoury fue diagnosticado de cáncer del sistema linfático.

Shaheen anunció la muerte de Fakhoury en un correo electrónico, y llamó a muchos de la comunidad de Dover a dar la noticia. Él tenía 57 [cincuenta y siete].

Candidatos Republicanos se encuentran en debate en radio WGIR de Manchester

Dos candidatos Republicanos de New Hampshire para el Senado nacional se encontraron ayer para otro debate en la radio WGIR con sede en Manchester. El abogado Corky Messner y el brigadier general retirado Don Bolduc defendieron sus tácticas de campaña.

Messner dijo que estaba orgulloso de ser apoyado por el presidente Trump.

Bolduc, por otro lado, se sostiene mediante un mensaje de campaña que denuncia a textualmente "los socialistas liberales homosexuales. "

Bolduc dijo que el uso de la palabra homosexual, en inglés pansy, la usó para referirse a las personas débiles que representan actualmente a New Hampshire.

Messner rechazó comentar sobre el anuncio de Bolduc, el cual ha sido descrito como homofóbico por grupos de defensa de las comunidades LGBTQ.

Ambos Republicanos criticaron la senadora Jeanne Shaheen en negocios relacionados a su familia que participaron en el programa federal Paycheck Protection Program.

En total, cinco negocios vinculados a Shaheen recolectaron alrededor de tres millones de dólares en préstamos. Shaheen no participó en el proceso de entrega de los fondos.

Messner, en particular, criticó el préstamo entregado a la firma legal fundada por el esposo de Shaheen. Pero, al mismo tiempo, defendió un préstamo similar de multimillones que se destinó para la firma legal que él fundó en Denver.

Según Messner, el préstamo se usó para defender trabajos en la firma en la que ya no participa hace más de un año.

Bolduc dijo que estaba mal que los negocios afiliados a Shaheen recojan préstamos federales, y dijo que si Messner puede autofinanciarse la campana, podía también haber usado su propio dinero para salvar su firma legal.

LATINO USA se transmitirá en NHPR los sábados

Los latinos son el grupo demográfico con mayor crecimiento en los Estados Unidos y en New Hampshire. Para atender de mejor manera a esta audiencia, NHPR empezará a transmitir Latino USA, un programa semanal enfocado en noticias y asuntos culturales que afecta a las comunidades latinas. Acompaña a María Hinojosa, presentadora y periodista, en entrevistas y reportajes en Latino USA los sábados a las 7 [siete] de la mañana en NHPR.

Visita nhpr.org/noticias para más información del tema y por supuesto, para leer más noticias en español.