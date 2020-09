Noticias Actualizadas de New Hampshire: 17 de septiembre.

A continuación, encuentra las noticias del jueves 17 de septiembre.

Trabajadores electorales piden ajustes en procesos de emission de papeletas de votos ausent

Los trabajadores electorales dijeron que las recientes elecciones primarias fluyeron bien a pesar de la cantidad de cambios que se realizaron por el COVID-19.

Pero, ahora en camino a noviembre, algunos funcionarios electorales están advirtiendo sobre los retrasos que pueden darse el día de elecciones si el estado no realiza pequeños ajustes en el proceso de emisión de papeletas de votos ausentes.

En una carta enviada a la oficina del gobernador, alrededor de 50 [cincuenta] funcionarios electorales pidieron cambiar la manera en que marcan la checklist de votantes mientras pre-procesan las papeletas antes del día de las elecciones.

Marge Morgan, la presidenta de la asociación de los trabajadores, de Greenland, dijo que el proceso actual los llevó a interrupciones por votantes tratando de emitir sus papeletas en las urnas, lo que atrasó el proceso de conteo de resultados finales.

Según Morgan, esto fue especialmente duro para los pueblos más grandes. El equipo del gobernador dijo que está evaluando la carta. La Secretaría estatal no respondió a una solicitud de comentario.

UNH anuncia segundo grupo de casos de COVD-19 en el campus

La Universidad de New Hampshire reportó su segundo grupo de casos de COVID-19 en el campus.

Este grupo se encuentra en un complejo de cinco edificios de departamentos dentro del campus, conocido como Gables, donde se alojan alrededor de mil estudiantes.

Desde el comienzo del semestre, han habido 20 [veinte] casos en Gables. Diez de esos casos están actualmente activos.

El primer grupo de casos estaba vinculado a una fiesta organizada por la fraternidad Theta Chi [Thayta Kai].

Demócratas no lograron anular ninguno de los vetos del gobernador Sununu

La Cámara de Representantes de New Hampshire y el Senado mantuvieron distanciamiento social el miércoles en una reunión donde repasaron las leyes vetadas por el gobernador Chris Sununu. La legislatura controlada por los Demócratas falló en su misión de anular cualquiera de los 22 [veintidos] vetos de Sununu.

Las leyes vetadas incluyeron algunas medidas apoyadas por los republicanos meses atrás. Pero, la agenda incluyó bastantes prioridades demócratas como planes de permisos pagados para familias, aumento de sueldo básico y el plan de permitir votos en línea.

Pocos fueron los republicanos que intentaron revocar al menos un proyecto vetado, y se necesitaban dos tercios de la mayoría para hacerlo.

Los líderes demócratas fueron rápidos en reprender a los Republicanos por participar en lo que la presidenta del Senado,Donna Soucy, describió como un espectáculo partidario.

Mientras tanto, los Republicanos celebraron su juramento de lealtad con el gobernador Sununu. Algunos republicanos de la cámara de New Hampshire fueron más celebratorios que otros. Aparentemente, tomaron cerveza durante la sesión, lo que fue reprendido por el House Speaker Steve Shurtleff.

Medios y el ACLU piden que la lista secreta de policías con problemas de credibilidad sea pública.

El miércoles, en la Corte Suprema estatal, los abogados representando algunos medios de comunicación y el ACLU de New Hampshire argumentaron que la lista secreta de policías con problemas de credibilidad debería ser pública.

Esta lista conocida como Laurie List tiene los nombres de más de 250 [doscientos cincuenta] oficiales que pueden ser considerados no creíbles para testificar en juicios debido a acciones pasadas de indisciplina.

Gilles [ghzeel] Bissonette [bee-suh-net], con el ACLU, le dijo a la corte que la ley estatal del Right to Know o 91-A, la que permite que el público acceda a documentos del estado, fue hecha para mostrar la mayor luz posible al público.

Bissonette dice que esta ley asume que el público puede ser confiado con información, incluso la que es complicada o está incompleta. La fiscalía general se opone a su publicación. El solicitante general, Dan Wll, dijo que hay otras maneras para asegurar responsabilidad.

La fiscalía general le dijo a los jueces de la Corte, que la lista no se diseñó para ser pública, y debería seguir exenta a la ley Right to Know.

FEMA no cubrirá gastos de COVID-19 de los distritos escolares

Los distritos escolares recibirán menos dinero de lo esperado del gobierno federal para cubrir gastos relacionados al COVID.

Muchas escuelas estaban esperando el reembolso de la agencia federal de manejo de emergencias, conocida como FEMA, para materiales como equipo de protección, cobertores de plástico para escritorios e insumos de limpieza.

Pero, FEMA cambió sus planes la semana pasada, dejando a los distritos buscando cientos de miles de dólares en algún otro lugar para cubrir sus gastos.

El departamento de educación de New Hampshire dijo que HAY otras maneras de pagar las facturas. Muchos distritos aun no aplican para el paquete de alivio del CARES ACT, que sumaba 34 [treinta y cuatro] millones de dólares para New Hampshire.

El departamento recomienda acudir a esta opción y preguntarle al pueblo si les sobró algo de los fondos de ayuda federal.

Riesgos de incendios forestales se mantuvieron altos esta semana en New Hampshire

Los riesgos de incendios forestales se mantuvieron elevados esta semana mientras siguen las condiciones de sequía.

Los funcionarios recomiendan a las personas consultar con el departamento local de bomberos antes de prender cualquier tipo de fuego, así sea con permiso.

El riesgo se debe parcialmente por la sequía que existe desde Mayo, creada por el cambio climático, al igual que los incendios mortales en el Oeste del país.

El humo de esos incendios continúa pasando por el Noreste, aunque aun no llega a afectar la calidad de aire alrededor de la región.

Proyecto de expansion de medición neta no fue aprobado por tercer año consecutivo

Un plan para expandir la medición neta de energía en New Hampshire falló en aprobarse por la legislatura estatal por tercer año consecutivo.

El miércoles, la Cámara de Representantes sostuvo el veto del gobernador en ese proyecto. El Senado sí votó para anular ese veto a comienzos del año.

La propuesta hubiera aumentado el límite de cuánta energía los clientes pueden generar por su cuenta y restar esa cantidad de la factura de sus servicios básicos.

Los defensores dijeron que esto hubiera beneficiado a la industria de energía solar del estado.

Pero, el gobernador dijo que esto le hubiera costado millones a los contribuyentes aunque los reguladores estatales dijeron que no tenían datos para confirmar eso. Los servicios básicos también dijeron que la medición neta no es un indicador de aumento de rangos.