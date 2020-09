Noticias Actualizadas de New Hampshire: 16 de septiembre.

A continuación, encuentra las noticias del miércoles 16 de septiembre.

Estado comparte información actualizada de casos de COVID-19 en New Hampshire

El estado anunció 34 [treinta y cuatro] casos confirmados de coronavirus el martes y dos fallecimientos adicionales también se reportaron, lo que lleva al total de fatalidades del estado a 438 [cuatrocientas treinta y ocho].

Las dos residentes que fallecieron eran mujeres que vivían en el condado de Rockingham, ambas mayores a 60 [sesenta], según los funcionarios de salud.

La tasa de desempleo disminuye en Agosto por más ofertas de trabajo

La tasa de desempleo en el estado disminuyó en agosto a 6.5 [seis punto cinco] por ciento, mientras las contrataciones aumentan. Se obtuvieron nuevos empleos en la industria de turismo que incluye negocios de ocio, alojamiento y servicios de comida.

Los nuevos números de la oficina de seguridad laboral de New Hampshire muestran aumento en la industria de retail pero menos trabajos de construcción.

La tasa de desempleo de New Hampshire se alzó a más de 17 [diecisiete] por ciento durante la fase más estricta del confinamiento. Aunque muchos ya hayan regresado a trabajar, aun hay alrededor de 66,000 [sesenta seis mil] sin empleo.

Liga deportiva juvenil recibe multa por violar una orden de emergencia

Una liga de flag football con sede en Masssachussets enfrenta una multa de dos mil dólares por violar una orden de emergencia de New Hampshire.

El New England Flag Football League organizó un campeonato en Epping, New Hampshire a finales de agosto. Equipos de Ohio, Pennsylvania y de Wisconsin participaron.

Pero, bajo las guías del estado para deportes juveniles y amateurs, los equipos con sedes fuera de New England,no pueden participar en competencias deportivas debido a la pandemia.

La oficina del fiscal general dijo que se habían comunicado con el presidente de la liga algunas veces, y él había dicho que sí entendía la guía.

En una carta a la liga, la fiscalía general llamó sus acciones “imprudentes e intencionales".

Bajo otra orden de emergencia del gobernador, el fiscal general puede buscar cualquier castigo civil contra cualquier individuo que viole una orden impuesta en la pandemia.

Policía de Manchester pide ayuda al público en un caso no resuelto y ofrece recompensa

La policía de Manchester está pidiendo ayuda pública sobre una escena de tiroteos que no ha sido resuelta desde hace un año. Partes claves de la evidencia se están compartiendo con el público.

Exactamente hace un año, alguien disparó seis balas a una casa en Manchester. La familia que vivía allí estaba en casa pero nadie salió lastimado. Seis meses después, la misma familia recibió una carta del supuesto atacante, donde pedía disculpas e hizo claro que sabía quién era la familia.

Mientras pasa más tiempo sin una pista, la policía de Manchester publicó imágenes de vigilancia de un carro cerca de la escena, y la letra con la que se escribió en el sobre.

Heather Hammel, oficial de información pública del departamento, dijo que espera que alguien reconozca la letra y les puedan dar alguna pista.

La ciudad está ofreciendo una recompensa de $10,000 [diez mil] dólares.

Representantes estatales y senadores se reunirán a repasasar las leyes vetadas de Sununu

La casa estatal de New Hampshire y el senado se reunirán pero mantendrán distanciamiento social hoy miércoles para recapitular leyes vetadas por el gobernador Chris Sununu. La probabilidad de que se invaliden los vetos de Sununu es muy fina.

Los representantes estatales se reunirán en el centro Whittemore de la Universidad de New Hampshire; y el senado, en el Representative's Hall.

Los líderes republicanos le recomendarán a sus grupos apoyar los vetos de Sununu, incluso en proyectos que originalmente apoyaron.

Si eso ocurre, acumular los dos tercios de margen que se necesitan para anular cualquiera de los 22 [veintidos] vetos de Sununu será muy difícil.

Mientras tanto, para los demócratas, este día será otra oportunidad para impulsar sus prioridades. Sus proyectos vetados incluyen una medida de permiso pagado a familias, un proyecto para aumentar el salario mínimo, otro para aumentar el límite de la medición neta de energía, y un plan para permitir votaciones en línea para que no hayan excusas para votar de manera ausente.

Corte Superema de New Hampshire escuchará hoy un caso que involucra policías con problemas de credibilidad

La Corte Suprema de New Hampshire escuchará argumentos en la mañana de hoy de un caso que incluye la liberación de policías con problemas de credibilidad.

El estado tiene una lista, informalmente llamada Laurie list, desde 1990 que incluye nombres de casi 250 [doscientos cincuenta] oficiales con ciertos historiales de indisciplina. Se supone que los defensores de casos de crimen deben ser notificados si un oficial de esa involucrado en su arresto ya que pueden mencionar los problemas de credibilidad si son llamados a testificar.

Un grupo de compañías de medios, al igual que el ACLU, demandaron al estado, argumentado que la lista debería ser pública. El estado mantiene la Laurie list como un documento de su personal, y al igual que otros documentos de esta naturaleza, está protegida por el estatuto Right to Know. Un juez de una corte menor falló a favor de su publicación.

Jill Biden y Doug Emhoff visitarán New Hampshire hoy como parte de la campaña

La doctora Jill Biden hará tres paradas de campaña en New Hampshire hoy. Ella estará acompañada de Doug Emhoff [em-hoff], esposo de Kamala Harris, candidata a vicepresidenta junto a Biden del partido Demócrata.

Jill Biden y Emhoff estarán en Bedford y Manchester, y luego organizarán una reunión con veteranos y familias de militares en Dover.