Noticias Actualizadas de New Hampshire: 15 de enero.

Personas de 65 años o más se vacunarán en siguiente fase

Personas de 65 [sesenta y cinco] años o más, podrán obtener su vacuna contra el COVID-19 en la próxima fase de vacunación, programada para empezar a finales de este mes.

Este cambio se acompaña de las nuevas recomendaciones del CDC, el cual fue anunciado por el gobernador Sununu en una conferencia de prensa el jueves.

Los que son elegibles, pueden visitar vaccines.nh.gov para registrarse para una cita a partir del 22 [veintidós] de enero. Las vacunas para ese grupo empezarán el 26 [veintiséis] de enero.

Las personas con dos o más condiciones médicas de alto riesgo también son elegibles para una vacuna, y deberían consultar con su médico.

Gobernador Sununu alista seguridad para protestas en New Hampshire

El gobernador Sununu dice que la Guardia Nacional de New Hampshire estará lista para las protestas planeadas fuera de la State House en Concord si es que estas se salen de control, ya sean este fin de semana o el día de la inauguración.

Sununu dijo que el estado no está inmune a la posibilidad de violencia o a algo similar de lo que ocurrió en Washington la semana pasada.

Esta semana, Sununu asignó 50 [cincuenta] tropas de la Guardia de New Hampshire a DC para brindar seguridad adicional durante la previa a la inauguración.

Residente de New Hampshire es arrestado por participar en revuelta en el Capitolio

Thomas Gallagher, residente de Bridgewater, es la primera persona de New Hampshire que fue arrestada y acusada por participar en la revuelta del Capitolio la semana pasada.

Gallagher fue acusado de dos crímenes: por entrar conscientemente y permanecer en un edificio o área restringida sin autoridad legal, y por deliberadamente intentar impedir acciones del gobierno y funciones oficiales; involucrándose en conducta incorrecta en el Capitolio tras entrar de manera violenta.

La orden de arresto indica que Gallagher fue parte de una muchedumbre que estaba haciendo mucho ruido, pateando sillas, lanzando una sustancia líquida desconocida y rociando esta sustancia a los oficiales.

Cuando la policía le dijo a la muchedumbre que se vaya, estos se negaron y respondieron con gritos e insultos hacia la policía.

En una audiencia el jueves en New Hampshire, la jueza de magistrado, Andrea Johnstone, liberó a Gallagher con la condición de que no entre a Washington DC antes de su audiencia en la corte de ese distrito la próxima semana.

Estado no se involucraría en la distribución de la vacuna Webster

El gobernador Sununu dijo que el estado no tomará acciones contra el centro de tercera edad en el Seacoast que, según funcionarios, permitió que miembros del comité se pasaran turnos para recibir la vacuna contra el COVID-19.

Miembros del comité en el Webster de Rye, quiénes no trabajan directamente con residentes, tuvieron acceso a su vacuna al mismo tiempo que trabajadores de la salud, y en ciertos casos, antes de dichos trabajadores.

El gobernador dijo que espera que esto sirva de ejemplo para el resto de instalaciones para que sigan las reglas como debe ser.

La New Hampshire Health Care Association dijo que no está al tanto de otras facilidades del estado que brinden acceso a vacunas a quiénes no son elegibles. Sin embargo, en algunas sí se tuvieron que desechar las dosis que no fueron utilizadas.

Patrullas de áreas de esquí se consideran prioridad para vacuna contra el COVID

Miembros de la patrulla de esquí de New Hampshire son elegibles para recibir vacunas contra el COVID-19 junto a trabajadores de la salud. Este cambio se hizo oficial este mes y algo parecido está haciendo Vermont.

Este grupo, de alrededor de 600 [seiscientos] miembros, incluye a trabajadores pagados y voluntarios que responden a accidentes en áreas de esquí y atienden asuntos de seguridad. Ellos ahora se consideran prioridad para la vacuna contra el COVID.

Según el gobernador Sununu, cuya familia es dueña del Waterville Valley ski resort, es correcto considerar a las patrullas como trabajadores médicos de primera línea y sí merecen el mérito de recibir su vacuna lo más pronto posible.

La NH-NEA, un sindicato que representa a miles de profesores de escuelas públicas, ha criticado a Sununu por no incluir a profesores en la primera ronda de los que reciben la vacuna.

Bajo la actual política, los patrulleros de esquí pueden vacunarse antes de residentes y personal de instalaciones para personas con discapacidades de desarrollo, y antes del personal de prisiones. Ambos son escenarios que han tenido brotes significativos del virus en el estado.

Surgen dudas sobre cuando residentes de refugios se podrán vacunar

Algunos defensores de alojamientos dijeron que están preocupados sobre cuando las personas en refugios obtendrán su vacuna.

En una llamada con la senadora Jeanne Shaheen el jueves, Elissa Margolin [UH-liss-uh MAR-go-lin], directora de Housing Action NH, dijo que los refugios de indigentes fueron al principio identificados como un grupo prioritario en borradores del plan de distribución.

Pero, aquellos refugios no recibieron prioridad en la versión que se implementó.

Los reclusos de instalaciones de corrección tampoco son incluidos en las primeras fases del estado.

Se publica nueva campaña de cambio climático y justicia racial en el estado

Anoche, grupos progresistas de New Hampshire lanzaron una nueva campaña para justicia racial y climática.

La coalición N-H Renews es parte de una red regional. Incluye líderes tribales y de fé, al igual que organizaciones sin fines de lucro que luchan por el ambiente y justicia social.

El organizador Asma Elhuni [as-MA el-HOO-nee],de Rights and Democracy, dijo que esperan aumentar la cantidad de trabajos locales que se encargan del cambio climático y la desigualdad al mismo tiempo.

Planean presionar para inversiones en alojamiento accesible y granjas comunitarias este año, y apoyar a proyectos en la legislatura que expanda el uso de energía y derechos de consumidores.

Trabajadores de atención infantil y familias se preocupan por su acceso a la vacuna contra el COVID-19

Trabajadores de parte del departamento de salud en la división para niños, jóvenes y familias … se preguntan cuándo podrán obtener la primera dosis para la vacuna del COVID-19.

Este personal trabaja en persona con niños y familias, pero no están enlistados como prioridad en el actual plan estatal, lo que quiere decir que no van a obtener su vacuna más tarde en la primavera.

Becky Parton es la presidenta del capítulo de New Hampshire de la asociación nacional de trabajadores sociales. Ella está promoviendo que estos trabajadores suban de puesto para la distribución de la vacuna.

Los funcionarios estatales dicen que aun están revisando cómo manejar las nuevas guías federales para utilizar todas las vacunas e inmunizar a todos los mayores de 65 años… y que los planes actuales podrían cambiar.