Noticias Actualizadas de New Hampshire: 13 de enero.

Funcionarios publican nuevas guías para personas vacunadas contra el COVID

Los funcionarios de salud de New Hampshire han publicado nuevas guías de cuarentena para personas que han completado su proceso de vacunación en contra del COVID-19.

Para quiénes se pusieron las dos dosis de la vacuna y esperaron 14 [catorce] días luego de ponerse la segunda inyección, no necesitan realizar cuarentena y hacerse prueba de COVID luego de una posible exposición al virus o luego de viajar fuera de New England.

Algunos miembros del primer grupo de vacunación, incluyendo trabajadores de la salud, ya se pusieron su segunda dosis.

Las personas que dentro de un rango de 90 [noventa] días han tenido una prueba positiva, también pueden seguir la nueva guía.

Los viajes no esenciales no se recomiendan, y cualquier persona con síntomas de COVID-19 debería aislarse y acceder a una prueba … porque las vacunas y una infección previa, no brindan un 100 [cien] por ciento de protección al virus.

Tiendas reciben apoyo de fiscal para asegurar uso de cubrebocas en sus establecimientos y el pueblo de Whitefield emite orden local de cubrebocas

Se espera que las nuevas recomendaciones de la oficina del fiscal general sobre el uso de cubrebocas en tiendas de alimentos y otros artículos, ayuden a los negocios con cumplimiento del mandato estatal de cubrebocas.

John Dumais [Doom-iss], de la New Hampshire Grocer's Association, dijo que antes, las tiendas eran las responsables de asegurar que los clientes sigan estas guías y los policías locales estaban reacios en involucrarse.

Él dice que las nuevas recomendaciones les quita peso de sus hombros, especialmente a los empleados, quiénes a veces tenían que lidiar con reacciones agresivas de clientes.

El departamento de justicia ahora le recomienda a las tiendas a que llamen a policías locales … si alguien -- sin ninguna excepción aceptable por el estado --, se rehúsa a utilizar cubreboca.

Por otro lado, en el pueblo de Whitefield, se reciben quejas de residentes sobre ciertos empleados del pueblo que no usan cubrebocas y no siguen la guía del gobernador. Por ende, el jefe del comité selecto del pueblo, Stanley Holz, dijo que emitió una orden más estricta para empleados el pasado mes en el ámbito local.

Ahora, los empleados del pueblo son advertidos o suspendidos si se rehúsan a usar un cubrebocas en el trabajo. Holz dice que el pueblo no ha tenido nuevos problemas al respecto.

Hospitales se organizan para lidiar con aumento de pacientes con COVID

287 [doscientos ochenta y siete] personas están actualmente hospitalizadas con COVID-19 en New Hampshire. Aunque el número es alto, es ligeramente menor a la cantidad de pacientes de la semana pasada.

Los hospitales dicen que están cautelosamente optimistas sobre los números que se nivelan, y especulan más casos vinculados a las festividades hasta la próxima semana.

El CEO de Portsmouth Regional Hospital, Dean Carucci, dice que agregaron 20 [veinte] nuevas camas recientemente, y miembros del personal han tomado turnos extras para mantener los otros servicios del hospital abiertos.

Hospitales más grandes en el estado, como Portsmouth, continúan tomando transferencias de pacientes de otros hospitales más pequeños, aunque los espacios disponibles siguen limitados.

La distribución de la vacuna enfrenta problemas con registro de citas y turnos en hospitales y centros de tercera edad

Algunos trabajadores de la salud alrededor del estado que recibieron su primera dosis de la vacuna, dicen que no han podido cuadrar la cita para su segunda dosis.

El grupo ha registrado vacunas a través del sistema de administración estatal llamado VAMS.

Sandy Dodge es una consejera de salud mental en una práctica privada de Barrington. Ella dijo que registrarse para su primera dosis no pudo haber sido más fácil. Pero ahora, todas las citas en las siguientes semanas parecen estar llenas.

Los funcionarios de salud dicen que las segundas dosis están siendo guardadas para trabajadores de la salud. Además, dicen que están al tanto del problema y están trabajando para resolverlo.

Entre otros conflictos que surgen en la distribución de la vacuna … Algunos miembros del comité de un centro de la tercera edad en Rye reciben críticas porque se pasaron los turnos para recibir la vacuna.

Según algunos funcionarios de salud, los miembros del comité en el Webster de Rye estaban incluídos en la lista de trabajadores elegibles para la vacuna aunque no tengan contacto con pacientes.

Pero, ciertos miembros del personal del Webster dicen que aún no reciben sus primeras dosis.

El departamento de salud y servicios humanos dijo que no estaba de acuerdo con la decisión del centro pero no dijo que sí tomaría medidas en contra del Webster.

Gobernador Sununu critica comportamiento de Trump pero no pide destitución

El gobernador Chris Sununu está criticando el rol del presidente Trump en la revuelta del Capitolio la semana pasada. El gobernador no está interesado en pedir la destitución de Trump, diciendo que el enfoque actual debería ser asegurar una transición organizada del poder.

En una declaración, Sununu dijo que la retórica del presidente Trump y acciones, contribuyeron a la insurrección del Capitolio nacional.

Sununu también dijo que lo que él llama terroristas domésticos, quiénes participaron en la revuelta, deberían ser enjuiciados con la ley en la mayor medida posible.

El gobernador se rehúso a pedir la destitución de Trump, acordando con lo que el presidente electo, Joe Biden, opina: esto es un asunto que debe ser evaluado por el Congreso.

La autoridad máxima de educación del estado, el comisionado Frank Edelblut, mientras tanto critica a compañías de tecnología por prohibir a Parler, una red social popular entre conservadores, a Twitter por remover la cuenta del presidente Trump.

En una declaración, Edelblut, un Republicano, quien se postuló para gobernador en el 2016, reconoció que las compañías privadas son libres de hacer lo que sea dentro de la ley, pero también argumentó que el antídoto para discursos incorrectos es más discurso, no menos.

Senadora Shaheen apoya destitución del presidente Trump

La senadora Jeanne Shaheen dice que ella cree que hay suficiente evidencia para condenar al presidente Trump si es destituido por segunda vez.

Los Demócratas de la Cámara planean votar para destituir al presidente, más tarde este miércoles, por su rol en el ataque al Capitolio. Miembros han escrito el borrador de un artículo de juicio que culpa al presidente por incentivar dicha insurrección.

Shaheen votó para condenar al presidente Trump durante su primer juicio de destitución y dice que hay cierta importancia en hacerlo otra vez, así termine su mandato antes de que un juicio del Senado pueda comenzar.

Shaheen piensa que Trump no debería obtener los beneficios que reciben los ex-presidentes ya que ha incumplido con su promesa durante el cargo. Además, dijo que ciertos simpatizantes de Trump también tienen cierta responsabilidad en las revueltas de la semana pasada.

Nueva demanda federal para New Hampshire alega errores en servicios para residentes mayores y con discapacidades

Una nueva demanda presentada por grupos, incluyendo al A-A-R-P y el Centro de Derechos de los Discapacitados, alegan que el estado ha fallado en proveer los servicios adecuados para residentes mayores y aquellos con discapacidades.

La demanda federal acuerda que New Hampshire está fallando en propiamente implementar lo que llama los Choices for Independence Program, programa que provee cuidado a domicilio para personas que necesitan asistencia con quehaceres diarios, incluyendo baño y preparación de comidas.

La demanda alega que debido a una inapropiada administración del programa para aquellos que cualifican, residentes de la tercera edad y personas con discapacidades tienen más posibilidades de terminar institucionalizados.