Noticias Actualizadas de New Hampshire: 12 de agosto.

En cinco días consecutivos, no hay reportes de muertes por COVID-19 en New Hampshire

Ya son cinco días seguidos en que New Hampshire no reporta ningún fallecimiento vinculado al COVID-19.

En una conferencia de prensa, el martes, los funcionarios del estado dijeron que las personas deben seguir tomando precauciones de protección como usar cubrebocas y practicar distanciamiento social.

Además, 21 [veintiún] personas más dieron positivo en la prueba. Desde mediados de junio, el estado calcula que se reportan de 20 [veinte] a 40 [cuarenta] casos por día.

Gobernador ordena el uso de cubrebocas en eventos de más de 100 personas

Todas las personas que asisten a un evento con más de 100 [cien] personas deben utilizar cubrebocas, según la nueva orden de emergencia que el gobernador Chris Sununu emitió ayer.

El gobernador dijo que esta nueva orden se aplicará en algunos grandes eventos programados para las siguientes semanas, incluyendo la semana de la Laconia Motorcycle Week.

Sununu también dijo que la orden aplicará en eventos de renacimiento religioso que están planeados en New Ipswich, cuyos organizadores dijeron públicamente que no usarán cubrebocas o practicarán distanciamiento social.

Grupo organiza renacimiento religioso en New Ipswich

El renacimiento es organizado por un grupo llamado The Last Reformation. El pueblo espera que asistan de 200 [doscientos] a 500[quinientas] personas, a partir del viernes, día en que comienza.

Este evento de casi una semana se dará en una propiedad privada y el grupo planea salir a predicar a la comunidad.

Scott Butcher, el administrador del pueblo de New Ipswich, dijo que le está recomendando a los residentes y negocios, que tomen precauciones adicionales ante el COVID-19 mientras el grupo esté en el pueblo, especialmente, en un evento donde los organizadores no planean protegerse.

Sununu dijo que su nueva orden, emitida el martes, será impuesta con multas y sanciones.

Estado se pone más estricto con reglas de seguridad para restaurantes y bares

New Hampshire planea ponerse más estricto con las reglas de seguridad existentes para bares y restaurantes.

En una conferencia de prensa el martes, el gobernador Sununu dijo que la comisión de licores de New Hampshire, tomará el mando para hacer que los lineamientos de seguridad estén siendo puestos en práctica.

Se planea verificar si los límites de capacidad se cumplen, si nadie se amontona en bares o si no hay grandes grupos de personas en las mesas, según el gobernador.

Sununu también dijo que las nuevas medidas de seguridad se dan en parte por los recientes eventos que también reúnen a personas en bares y restaurantes en el estado. Todos estas medidas serán impuestas y monitoreadas durante la Laconia Motorcycle Week y durante otros eventos de gran densidad durante las siguientes semanas.

El gobernador dijo que todo es para mantener a los ciudadanos a salvo.

Secciones del ACLU en New England demandan al Border Patrol

Las secciones del ACLU en New Hampshire, Maine y Vermont, están demandando al U.S. Customs and Border Patrol por el uso de controles. Los grupos que defienden las libertades civiles, sostienen que las paradas a controles se suman a las búsquedas inconstitucionales.

Por años, el Border Patrol ha realizado controles en las carreteras del norte de New England. Una ubicación que es bastante utilizada es la Interstate 93 en Woodstock, a 90 millas de Canadá.

La demanda del ACLU alega que las paradas no han buscado hacer cumplir las leyes de inmigración, pero se han convertido en una manera de utilizar a los perros que detectan drogas en cada vehículo que pasa. En el 2017, más de una docena de ciudadanos fueron acusados por posesiones de bajo nivel en un punto de control. Eventualmente, esos casos fueron desechados.

Las cortes mantienen que los controles del Border Patrol se deben dar a 100 millas de la frontera internacional, mientras que estos cumplan el fin de detener cualquier ingreso ilegal a los Estados Unidos de manera efectiva.

Comité estatal Republicano planea segunda ronda de correos

La fiscalía general de New Hampshire dijo que está consciente de que el correo enviado por el comité estatal de Republicanos, incluye una dirección de reenvío incorrecta.

La fiscalía dijo que las postales sí identificaron al municipio y a la calle correctamente, pero el error fue enlistar a Durham como el pueblo en todas las ubicaciones.

La fiscalía dijo que ha estado en contacto con la oficina municipal de Durham, y juntos han desarrollado un plan para asegurar que las oficinas apropiadas sean notificadas si un votante solicita un paquete de registro de voto ausente.

Los representantes del comité estatal Republicano, quiénes dicen que fue un error de impresión y también han estado en contacto con la fiscalía, realizará una segunda ronda de correos con los pueblos y códigos postales correctos.

Grupo ambiental activista prepara huelga en contra de cuentas de servicios públicos

Los activistas están llamando a los clientes de electricidad de New Hampshire y de la región para parar con las cuentas de servicios públicos el 1 [uno] de septiembre. La huelga busca poner presión en el sistema de energía para abordar el cambio climático.

Jeff Gang, organizador de la campaña No Coal, No Gas, dijo que la huelga está enfocada en lo que se conoce como pagos de potencia adelantados. Las plantas de energía de combustibles fósiles y otros, reciben millones de dólares a través de estos pagos que prometen electricidad para el futuro.

Gang dijo que esto ayuda a mantener el carbono y las plantas de gas mediante los gastos de los contribuyentes. La huelga busca terminar con esa práctica.

Gang dijo que quieren que el mánager de la red regional, ISO-New England, reembolse los pagos de potencia a los clientes y los reinviertan en formas menos contaminantes de energía.

Buscan registrar a mil personas en la huelga antes del 1 [uno] de septiembre.

Trabajadores de censo visitarán hogares de personas que aun no hayan respondido el cuestionario

Los trabajadores de censo están realizando seguimiento presencial a los residentes con hogares en New Hampshire que no hayan respondido al censo 2020.

La actual tasa de respuesta del estado es del 63 [sesenta y tres] por ciento. Los trabajadores planean visitar los domicilios que faltan para recoger las respuestas en persona.

Sin embargo, los hogares aun pueden responder en línea, por correo o por el teléfono que está en el cuestionario que les llegó a su domicilio. La fecha tope para enviar el cuestionario es el 30 [treinta] de septiembre.