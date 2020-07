Los Votantes Deben Registrarse y Solicitar Papeletas De Ausencia Con Tiempo

Originalmente escrito en inglés por Kelly Burch de Granite State News Collaborative, traducido al español por María Aguirre.

Este año, todos los votantes elegibles en New Hampshire pueden registrarse mediante el correo. Pero, los votantes deben solicitar sus papeletas de ausencia y votos ausentes con tiempo para ayudar al estado a lidiar con el incremento anticipado de votos remotos.

“Los votantes realmente podrían ayudar si actúan temprano", dijo en inglés David Scanlan, el secretario adjunto del estado. “Regístrense antes de la elección", fue su sugerencia.

Hay métricas constantes para monitorear el registro de votantes de New Hampshire en este punto del ciclo electoral. Scanlan dijo que no espera obtener datos sobre cómo la pandemia está afectando a los registros de votaciones para septiembre.

Hubo un notable incremento de personas solicitando votar por correo, agregó Scanlan.

Reportes nacionales indican que los registros de nuevos votantes han disminuido en comparación al 2016, año de las elecciones presidenciales más recientes. La causa está vinculada a la emergencia del coronavirus.

Un reporte publicado el 10 de junio por la organización sin fines de lucro, Center for Innovation and Research, evaluó datos de 12 estados (ningún estado de New England estuvo incluido). Los investigadores encontraron que mientras los nuevos registros aumentaron a principios del 2020 en comparación al mismo periodo en el 2016, este número bajó entre febrero y marzo, y ha continuado cayendo. El reporte concluyó que los nuevos registros han disminuido considerablemente.

New Hampshire tiene dos opciones principales para registrarse a votar: las personas pueden acercarse a las oficinas o directamente en las urnas. Además, las personas que cualifiquen para votar con papeletas de ausencia, pueden solicitar un registro de voto ausente vía correo.

Este año, cualquier votante de New Hampshire que quiera evitar estar expuesto al virus, puede solicitar una papeleta de voto ausente o registrarse como ausente, según un memo de la Secretaría del estado enviado el 10 de abril. Esto no cambia la ley estatal, solo es una interpretación más amplia de la ley actual que permite que las personas con discapacidades se registren y voten mediante una papeleta de ausencia.

"Todos los votantes tienen una causa razonable para concluir que existe una discapacidad física" por todas las precauciones a tomar durante la pandemia, decía el memo en inglés.

Scanlan enfatizó este punto.

"Todas aquellas personas preocupadas por el COVID-19, pueden solicitar cualquiera de los dos documentos: papeleta de ausencia o registro de votante ausente", dijo Scanlan.

Sin embargo, Sarah Jane Knoy, directora ejecutiva del Granite State Organizing Project, organización que busca expandir la justicia económica y racial, dice que es confuso pedirles a las personas que marquen un visto en la casilla diciendo que tienen una "discapacidad" para cualificar para voto ausente. Porque, explica Knoy, muchas personas no ven su reacción a la pandemia como una discapacidad.

Knoy dijo que si el lenguaje no es más claro, esto podría ser un efecto disuasorio que evite a las personas registrarse a votar.

Un cambio de textos en la ley electoral necesitaría pasar por legisladores, donde actualizar una ley electoral se ha convertido en un asunto dividido entre partidos.

"Las personas tienen opiniones fuertes sobre este tema en ambas direcciones", dijo Scanlan en inglés. "No sería una ley fácil de pasar".

El registro para votar en línea hubiera facilitado el proceso durante la pandemia, dijo él, pero no es fácil considerarlo para este año pero quizás sí se aplique en el futuro.

Knoy dijo que permitir que cualquier persona con inquietudes acerca del COVID se registre como ausente es un buen primer paso, pero, le preocupa que las personas no conozcan esta opción.

La mayoría de nuevos votantes son jóvenes, según datos nacionales, y quizás desconozcan cómo navegar el proceso de solicitar una papeleta ausente o de registro. Incluso las pequeñas barreras, como las estampillas, pueden hacer que una persona no se registre por correo, dijo Knoy.

New Hampshire fue cubierto por la sección 5 de la Acta de Derechos para votantes de 1965 -en inglés, Voting Rights Act of 1965- señaló Knoy. La sección, que cubría predominantemente a los estados sureños, requiere que un cambio de leyes electorales en 10 de los pueblos de New Hampshire, debe ser aprobado por funcionarios federales para evitar prácticas injustas durante las elecciones. En el 2013, una orden de la Corte Suprema tumbó este precepto.

Sin embargo, un reporte publicado en el 2018 por la New Hampshire Advisory Committee para el U.S. Commission on Civil Rights hizo referencia a la necesidad de un proceso de registro fácil en New Hampshire.

“Algunos procedimientos de registro son ineficientes y complicados, y podrían impactar la habilidad de los votantes para votar el día de las elecciones", dice el reporte en inglés. “Debería haber, como mínimo, una opción vía correo para residentes y lo ideal sería que exista la opción de actualizar los datos de registro en línea".

Treinta y nueve estados, más Washington D.C., permiten que las personas se registren en línea. De los estados que no permiten registro en línea, New Hampshire es el único que solicita registro en persona. Este requisito significa que hay menos apertura para opciones convenientes de registro como ir puerta por puerta o permitir que las personas se registren en departamentos de revisión vehicular.

“Nada de eso ocurre aquí", dijo Knoy en inglés.

El registro para votantes cierra de 6 a 13 días antes de las elecciones y se reabre en las urnas (aquí se pueden revisar los plazos de fechas para registro).

Por esto, las personas deben solicitar el registro por correo con tiempo, dijo Scanlan. Los votantes pueden chequear su estado de votante en la página web de la Secretaría del estado.

Las papeletas de voto ausente suelen estar disponibles 30 día antes de las elecciones, y este año, el estado busca enviarlas aun más temprano, dijo Scanlan. Si alguien se registra como votante ausente y no recibe una papeleta tres semanas antes de las elecciones, debe contactar a un trabajador del estado, agregó. Las personas pueden solicitar papeletas de voto ausente hasta un día antes de las elecciones a las cinco de la tarde.

Adicionalmente, para el previsto aumento de votos por correo, las urnas estarán abiertas para registros el mismo día de las elecciones. Scanlan explicó que no existe un escenario en donde una persona que quiera votar, asista a las urnas y no pueda hacerlo.

“Todos tendrán acceso a votar y su voto va a ser tomado en cuenta", dijo en inglés. “Nuestro objetivo es asegurar que todos puedan ejercer el derecho al voto de manera segura".

Estos artículos se comparten entre socios del Granite State News Collaborative. Para más información, ingresa a collaborativenh.org.