Llamar A La Policía No Es Seguro Para Todos Los Residentes De New Hampshire

Originalmente escrito en inglés por Jordyn Haime para Granite State News Collaborative

Traducido al español por María Aguirre

Eva Castillo recibe con regularidad llamadas de inmigrantes locales que le piden llamar a la policía por ellos.

Castillo, una inmigrante de Venezuela, ha trabajado por años para mejorar la relación entre la población inmigrante de New Hampshire y la policía. Pero, muchos de ellos, incluyéndola, aun le temen a la policía.

Castillo ha trabajado con los departamentos policiales de Nashua y Manchester para implementar políticas en contra de pedir el estatus migratorio en paradas de tráfico o en arrestos. Sin embargo, estas políticas varían bastante en las diferentes comunidades de New Hampshire.

“Cuando estoy en la carretera, pienso que voy a ser perfilada. Aun siento ese miedo, el cual es totalmente ridículo, pero he aprendido a aceptarlo", dijo Castillo en inglés.

Muchos inmigrantes temen que sean perfilados o les pidan presentar su estado de inmigracion en llamadas a la policías o en paradas rutinarias. Están conscientes de que algunas acciones podrían llevarlos a detenimiento o deportación por parte del U.S. Immigration and Customs Enforcement.

Muchos inmigrantes que vienen de Centro América o Sudamérica han experimentado situaciones traumáticas con la policía en sus países de procedencia, lo cual, los pueden frenar a interactuar con la policía, explicó Castillo.

“En su mayoría, los inmigrantes vienen de lugares donde los policías son corruptos, malos, violadores, criminales, todo lo que se pueda pensar", dijo ella en inglés.

El mes pasado, Samantha Searles, la directora de comunicación de Black Lives Matter en Nashua, se acercó a la policía en su pueblo de Merrimack para hablar sobre la organización de una vigilia pacífica del movimiento.

“Era una reunión de negocios que organizamos con anticipación. Estaba vestida de manera profesional, todos tenían su cubrebocas, estábamos distanciados y solo hablábamos de logística", dijo Searles en inglés. “Ellos estaban trabajando para ayudarme pero yo seguía nerviosa".

La experiencia con la policía de Merrimack le trajo recuerdos de un encuentro con la policía en otro pueblo cuando ella tenía 18 años. En aquella ocasión, Searles dijo que estaba manejando y paró en un Dunkin Donuts para terminar de hablar con su mamá por teléfono, y un oficial notó su desvío.

“Él me vio y prendió las luces. Estaba lloviendo. No pude ver que me hizo una señal con la mano. Al segundo que bajé mi ventana y le pregunté si había un problema, me empezó a gritar", contó Searles en inglés.

La experiencia de Searles continuó de la siguiente manera: ella le intentó explicar que no pudo verlo y aceptó que, aunque hablaba usando manos libres del celular, tener el teléfono en la mano no era bueno. Agregó que tenía un récord limpio, que nunca había recibido una multa ni por exceso de velocidad.

Sin embargo, cuando pensó que el encuentro había terminado, el oficial le pegaba a su ventana para seguir hablando con ella y la amenazaba de arrestarla si continuaba subiendo la ventana. Searles recibió una multa que luego pudo apelar.

“Estoy viva … mucho mejor que Sandra Bland o cualquier otras persona. Eso pudo haber escalado hasta allá fácilmente", dijo Searles.

Tanto Searles como Castillo buscan crear más relaciones de confianza entre personas de color y la policía. Ambas han trabajado para formar más diálogos entre miembros de la comunidad, y concuerdan que se necesita más entrenamiento enfocado en eliminar prejuicios y aceptación a la diversidad para los oficiales.

Castillo forma parte de la comisión policial de Manchester y cree que los inmigrantes locales deberían confiar en la policía pero que se necesita más diálogo al respecto.

“Creo que las ganas están allí y que debemos seguir tratando de construir esas relaciones. No quiero una comunidad insegura", dijo Castillo en inglés. “Yo también soy inmigrante y no quiero que mis personas sean sujetos de abuso, pero al mismo tiempo, quiero que las personas tengan buena relación con la policía".

La policía de Laconia maneja un mayor acercamiento con la comunidad mediante diálogos regulares y eventos entre miembros de la comunidad donde reciben comentarios sobre cómo desarrollar confianza, contó Matthew Canfield, jefe de policías en Laconia.

Canfield dice que el departamento de relaciones humanas estableció un comité para manejar inquietudes y miedos que tengan residentes de la ciudad, especialmente inmigrantes y refugiados.

“Quiero conocerlos para que sepan que no están en el mismo país del que vinieron, y que nuestra policía no es igual", dijo Canfield en inglés. “Todo se trata de la conexión y de hacerlos sentir cómodos en la comunidad".

Otro beneficio adicional al sistema policial de Laconia, es la acreditación nacional de la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies o CALEA, dijo Canfield. Las agencias deben atenerse a 460 estándares nacionales para obtener la acreditación, de las cuales, muchas tratan prejuicios y prohíben el uso de fuerza.

“Parte de esa filosofía es la política de comunidad. Reducir el crimen no solo se trata de poner multas y arrestos,” dijo Canfield en inglés.

En el país, hay activistas que examinan políticas alternativas mientras continúan las protestas en contra de la brutalidad policial hacia personas Afro-americanas. Algunos activistas dicen que llamar al 911 o a la policía debería ser el último recurso para evitar violencia o brutalidad.

Algunas comunidades, incluso en Minneapolis, donde George Floyd fue asesinado, han tomado acción para desmantelar y retirar los fondos de sus departamentos policiales. Otras comunidades han creado sus propias alternativas, como CAHOOTS en Eugene, Oregon, o la Safe Outside the System (SOS) Collective con sede en Brooklyn, New York.

Pero, incluso en New Hampshire, la policía no es la única opción disponible para alguien en crisis o buscando ayuda.

“Creo que muchas veces se cree que no existe familiaridad con los recursos disponibles, y eso lleva a las personas a contactar los recursos que sí conocen", dijo Jennifer Mulryan, directora de los servicios de emergencia psiquiátrica del Riverbend Community Mental Health en Concord.

Riverbend es uno de los tres centros comunitarios de salud mental en el estado con un equipo de respuesta de crisis ambulante, el cual, puede responder a cualquiera experimentando una crisis en dónde sea que estén en la comunidad.

Este equipo puede ayudar a las personas a buscar los recursos necesarios y a tomar los siguientes pasos. Todos los servicios comunitarios de salud mental de New Hampshire son confidenciales bajo el Health Insurance Portability and Accountability Act.

“Somos una red de apoyo. Creo que a veces, dependiendo de por qué se tienen pensamientos y emociones negativas hacia la policía, esto puede inculcar dificultades en el trabajo a largo plazo", dijo Mulryan en inglés. “Tratamos de ser transparentes con nuestro trabajo y demostrar por que somos una opción segura".

Alrededor de todo el estado, existen recursos para aquellos experimentando crisis mentales, para los que buscan tratamiento con sustancias, para los que están pasando por violencia doméstica en casa o están buscando asistencia de inmigración.

A continuación, hay una lista de este tipo de recursos. Muchos de estos servicios también pueden redirigir a las personas servicios dentro de su comunidad local.

Los miembros de las organizaciones enlistadas a continuación clarifican que quizás tengan que contactar a emergencistas si el que llama parece estar en peligro inmediato o se está haciendo daño propio. Muchos también se encargan solo de reportar, quiere decir, que reportan cualquier llamada de un niño o un adulto mayor. Aquellos que reporten sobredosis de sustancias obtienen inmunidad bajo una ley.

Para leer este artículo en español, haz click aquí.

Estos artículos se comparten entre socios del Granite State News Collaborative. Para más información o para leer estas noticias en español, ingresa a collaborativenh.org. Para escuchar las noticias de New Hampshire en español a diario suscribirse al programa, ¿Qué Hay De Nuevo, New Hampshire? en WhatsApp.

Estos son los recursos alternativos que existen en New Hampshire:

2-1-1

El 211 tiene especialistas disponibles el 24/7 que pueden ayudar a cualquier persona navegar información y una variedad de recursos comunitarios. Estos incluyen salud mental, centros de tratamiento de adicción y recursos para la crisis sanitaria de COVID-19.

El equipo del 211 también trabaja directamente con The Doorway, quienes tienen varias oficinas en el estado para ayudar a las personas que necesiten acceso a un tratamiento. La persona que llama no tiene que identificarse o responder preguntas que la incomoden. También se ofrecen servicios de interpretación. 211 no es un servicio de emergencia.

Salud Mental

Regional Community Mental Health Centers

Los centros de salud mental de New Hampshire ofrecen servicios en 10 regiones del estado y proveen servicios de emergencistas, asesoría, terapia individual y en grupo, atención individualizada, servicios de rehabilitación y apoyo de salud mental en caso de un desastre para personas de cualquier edad. Cada región ofrece servicios emergencistas para cualquier persona que está en peligro de hacerle daño a alguien más o a sí mismo; estos servicios están disponibles 24/7 por teléfono o en persona durante horas de trabajo. Llamadas y visitas son confidenciales bajo la ley HIPPA, pero no cuando se trata de casos de abuso de menores o personas de la tercera edad.

Cada link que continúa te dirige a tu centro de salud mental local y sus números en caso de una emergencia.

Mapa de servicios de salud mental

Northern Human Services, Conway | Consultas generales: (603) 447-3347 | Números para servicios de emergencia dependen de la región. Haz click aquí para el contacto apropiado.

West Central Behavioral Health | Consultas generales: (603) 448-0126 | Servicios de emergencia: (800) 564-2578

Lakes Region Mental Health Center | Consultas generales y emergencias: (603) 524-1100

Riverbend Community Mental Health, Concord | Consultas generales: (603) 228-1551 | Servicios de emergencia: (844) 743-5748 or (844-7-HELP 4 U)

Monadnock Family Services | Consultas generales: (603) 357-4400 | Servicios de emergencia: (603) 357-5270 | Después de horas de trabajo: (603) 357-4400

Greater Nashua Mental Health | Consultas generales: (603) 889-6147 | Servicios de emergencia: (800) 762-8191

Mental Health Center of Greater Manchester | Consultas generales y emergencias: (603) 668-4111

Seacoast Mental Health Center | Consultas generales: (603) 431-6703 | Servicios de emergencia: Exeter: (603) 772-2710 Portsmouth: (603) 431-6703

Community Partners of Strafford County | Consultas generales y emergencias: (603) 516-9300

Center for Life Management | Consultas generales y emergencias: (603) 516-9300

Headrest NH

24/7 línea de suicidio: 1-800-273-8255

Headrest es la línea de suicidio confidencial de 24 horas, disponible para los que estan atravesando por estrés emocional o se sienten en riesgo de suicidio. Se conectan a las personas que llaman a un consejero que provee asistencia inmediata, consultas y servicios de apoyo o intervención de emergencia.

24/7 línea de crisis: 603-448-4400

La línea de crisis de Headrest es de 24 horas y confidencial. El personal de Headrest puede ayudar a las personas que llamen con sus siguientes pasos y ofrecer otros recursos y opciones. Los consejeros también pueden referir a la persona a grupos de apoyo, clínicos, servicios de salud mental y otros recursos comunitarios.

Estas dos líneas son confidenciales pero no en casos si el que llama parece estar en peligro inmediato o es un peligro a los demás. El personal de Headrest están obligados a reportar instancias de abuso de menores o personas de la tercera edad. Los que llamen no están obligados a revelar información de identificación.

NAMI NH | 1-800-242-6264

El National Alliance on Mental Illness’ New Hampshire es una organización que busca apoyar, educar y abogar por personas en el estado afectadas por enfermedades mentales. El número indicado es una línea confidencial de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. Personal puede conectar a los que llaman a recursos locales y nacionales y ofrecen apoyo e información sobre NAMI. El personal devuelve las llamadas en 48 horas.

Nota: La línea de NAMI no es para emergencias, pero para los que son afectados por enfermedades mentales que buscan ayuda y recursos.

Respuesta Móvil Para Crisis

Hay tres equipos de respuesta móvil en New Hampshire. Pueden contestar preguntas sobre crisis de la salud mental en sus comunidades respectivas y puede dirigir a los que llaman a recursos para la salud mental.

Mental Health Center of Greater Manchester equipo móvil de crisis: (800) 688-3544

Harbor Homes mobile crisis response team - Nashua: (603) 816-1010

Riverbend Community Mental Health mobile crisis response - Concord: (844) 743-5748 or (844-7-HELP 4 U)

Servicios Para Violaciones O Violencia Domestica

New Hampshire Coalition Against Domestic and Sexual Violence (NHCADSV)

NHCADSV supervisa los 13 centros de crisis de agresión sexual y violencia domestica en New Hampshire. Cada programa provee defensa confidencial las 24 horas al día y ofrece apoyo a los sobrevivientes de violencia interpersonal y familiar. El personal también puede acompañar a los sobrevivientes a departamentos policiales, juicios y ofrecen ayuda para navegar el sistema legal. Servicios de texto y chat también están disponibles en la mayoría de los centros.

El personal de NHCADSV están obligados a reportar instances de abuso de menores o personas de la tercera edad. Los que llamen no están obligados a revelar información de identificación.

Línea Directa 24-Horas Violencia Doméstica: 1-866-644-3574

Línea Directa 24-Horas Agresión Sexual: 1-800-277-5570

Servicios De Apoyo Para Inmigrantes

New Hampshire Solidarity Network | (603) 668-8250 |

27 Lowell St., 3rd floor, Manchester, NH 03104

El New Hampshire Solidarity Network, con sede en Manchester, es un grupo de defensa para inmigrantes afectados por el sistema de inmigracion. La organización acompaña a los inmigrantes mientras se reportan a ICE y organizan vigilias para familias. La organización también puede proveer alojamiento para los que buscan refugio o asilo, también comida, provisiones para el cuidado de niños y dinero para pagar la renta para los que son indocumentados y no tienen empleo a causa de COVID-19.

Centro Latino de Hospitalidad | (603) 668-8250 |

383 Beech St. Manchester, NH 03103

Un proyecto comunitario del Granite State Organizing Project y la parroquia St. Anne - St. Augustine Parish en Manchester, Centro Latino ofrece apoyo bilingüe y servicios de referencia para inmigrantes, incluyendo ayuda navegando las leyes de alojamiento y empleo dos días por semana. Abogados de inmigracion están disponibles una vez al mes para ofrecer servicios gratuitos.

Recursos LGBTQ+

GLAD Answers New England | (800) 455-GLAD

GLBTQ Legal Advocates and Defenders (GLAD) ofrece informacion legal, asistencia y consultas gratis y confidenciales para las personas LGBTQ+. GLAD puede contestar preguntas sobre cambiar identificadores de género o nombres en IDs, beneficios de seguro social, derechos HIV y otras preguntas sobre los derechos de personas LGBTG+. Los que llaman puede hablar con alguien de lunes a viernes de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.,o se puede dejar un mensaje. GLAD recomienda mandar un correo para una respuesta más rápida.

PFLAG New Hampshire | Llama al 211 y pregunte por PFLAG-NH

Si conoce más recursos que se deben agregar a esta lista, por favor mande esa información al Granite State News Collaborative usando la forma en collaborativenh.org.