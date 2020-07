La Prohibición de Desalojos Terminó, ¿Qué Hacer Para Proteger o Asegurar Alojamiento?

El miércoles primero de julio, la prohibición de desalojos declarada en marzo, termina. El gobernador Sununu declaró que no se permitirían los desalojos durante la emergencia sanitaria, pero todavía toca pagar el arriendo ya que termina la orden. Esto, ¿qué significa para las personas que sigan desempleados o se les dificulta pagar el arriendo?,

Hoy en "¿Qué Hay de Nuevo, New Hampshire?", le damos la bienvenida a Jeff Goodrich, un abogado con el Legal Advice and Referral Center, que se dedica a proveer servicios legales para familias de bajo ingreso en New Hampshire. Trabajan en temas de alojamiento, familia y beneficios y asistencia social.

Escucha la entrevista con Jeff Goodrich.

Daniela Vidal Allee: ¿Qué se espera cuando termine la prohibición el miércoles?, ¿Qué significa para los arrendatarios?

Jeff Goodrich: Bueno, lo que pasa es esto: hay un orden del gobernador de New Hampshire que dice que hay una moratoria de desalojamiento por no pagar la renta, y esto acaba el primero de julio. Lo que paso con esto es que durante este moratorio los propietarios no podían empezar el proceso de desalojamiento para las gente que no paga la renta. Pero empezando [hoy] si se puede empezar con esto.

Daniela Vidal Allee: El gobernador anunció hace unas semanas que 35 millones de este fondo serán disponibles para ayudarle a la gente que está trazaban su aliento. ¿Podrías explicar cómo funciona este fondo?

Jeff Goodrich: Lo que pasa es que este dinero, se va ir a un programa comunitaria de asistencia. En inglés se llama CAP. Hay cinco oficinas de este programa en New Hampshire. Solo se tiene que ir a una de estas oficinas para hacer la aplicación de ayuda.

Hay dos tipos de ayuda. Hay un pago suplemente, hasta $2,500, para pagar la renta atrasada que está acumulada desde abril y también se puede pagar los gastos relacionados al COVID-19 con este dinero El otro tipo de ayuda financiera en pagando la renta por una corta temporada. Esta ayuda bajara poco a poco con el tiempo. También usa para pagar la entrada y la renta para un nuevo piso, para la gente que vive en un refugio, para la gente sin hogar. pero la gente que vive en un refugio para la gente. Hay que tener en cuenta de que este dinero y estos pagos irán directamente al propietario y el fondo termina en diciembre.

Daniela Vidal Allee: Sabes cuántas personas quizás están en esta situación de no poder pagar el arriendo?

Jeff Goodrich: No tengo un número, pero me parece que sería una cantidad bastante grande de la gente que alquilan apartamentos. Puede ser hasta el 20 por ciento, puede ser un poquito más. No sabremos hasta que la gente nos llame a pedir ayuda.

Daniela Vidal Allee: ¿Qué se necesita para esta aplicación uno que necesita? ¿Donde puede aplicar?

Jeff Goodrich: Me parece que el proceso no seríia demasiado complicado. Este proceso está hecho para que la gente reciba ayuda bastante rápido. Lo que necesitara es que la gente tiene que saber dónde está la oficina de CAP más cercana de ellos. Se puede llamar el número 2-1-1 y se puede pedir ayuda y dónde está el CAP más cercano.

Daniela Vidal Allee: Digamos, si alguien está en la situación que no puede pagar la renta, tiene otras opciones, además de aplicar para este dinero?

Jeff Goodrich: Si. Si alguien no puede pagar la renta el propietario tendrá que darle una noticia de desalojamiento. Normalmente, esta noticia solo tiene que durade viento y normalmente esto no tiene que durar como siete días. Pero bajo esta orden del gobernador, todas las noticias por no pagar la renta tiene que ser por lo menos 30 días por lo mínimo. Durante este tiempo, si la persona puede conseguir el dinero querido para pagar la renta, el propietario no puede seguir adelante con el desalojamiento.

Nuestro consejo es, si no se puede conseguir ayuda del CAP, se puede ir a la oficina de welfare de su pueblo o municipal y se puede aplicar allí. Si ellos niegan tu aplicación entonces se puede llamar a nosotros o a asistencia legal de New Hampshire.

Daniela Vidal Allee: Sé que has hablado sobre esto, pero de nuevo preguntó, para las personas que nos escuchan y enfrentan un problema estos, ¿ qué primer paso sugieres tomar? ¿A quién pueden contactar para ayuda inmediata?, Y, ¿hay alguna página web con recursos?

Jeff Goodrich: Sí, nuestro página web tiene muchos recursos. Nuestra página web es: nhlegalaid.org, y te dirige a este sitio de web. Me parece que tenemos también una sección en español para conseguir toda la información que necesites en español.

Daniela Vidal Allee: Jeff, muchas gracias por su tiempo.

Jeff Goorich: A ti.

Para acceder la aplicación de fondos estatales visite a capnh.org.

Además, el 15 de julio termina la moratoria de pagos en servicios públicos. El gobernador Sununu dijo que habrán fondos disponibles para brindar asistencia financiera a los que no pueden pagar las cuentas. El programa de asistencia será administrado por los programas de acción comunitario del Estado. Aquellos con problemas en pagar sus cuentas pueden llamar al 2 1 1 para solicitar asistencia.