Grupos De Defensa De Mujeres, Niños: En La Pandemia, Hay Ayuda Para Casos De Violencia Doméstica

Escrito originalmente en inglés por Madeline Hughes para The Eagle Tribune

Traducida al español por María Aguirre

Joel Dolan, el comisario adjunto de policía de Salem, dijo que su departamento ha notado un aumento drástico en llamadas que reportan violencia doméstica desde que la orden de quedarse en casa fue establecida en New Hampshire por el Gobernador Chris Sununu ante la emergencia sanitaria del coronavirus.

En un periodo de más de dos semanas, el departamento ha recibido una cantidad similar de llamadas de disturbios -- las que incluyen reclamos de violencia doméstica -- al de todo el mes de febrero.

Desde el 28 de marzo hasta el 8 de abril, se han recibido 27 llamadas de disturbios, dijo Dolan. Ocho de esas llamadas reportaban violencia doméstica. En todos el mes de febrero, se recibieron 26 llamadas, 10 reportando los mismos casos de violencia.

Esta es una tendencia que preocupa a los departamentos de policía y las agencias de apoyo de casos de violencia doméstica, ya que se les está pidiendo a las personas quedarse en casa por largos periodos de tiempo en una época de alto estrés económico.

“La pandemia en sí no está creando más abusos, pero sí está creando más oportunidades de abuso", dijo en inglés Pamela Keilig, especialista en políticas públicas de la alianza en contra de la violencia doméstica y abuso sexual de New Hampshire.

Ella explicó que las circunstancias actuales le brinda a los agresores la oportunidad de ejercer más poder, especialmente en la toma de decisiones.

Agregó que la peor consecuencia sería que las personas dejen de pedir ayuda, más si esto ocurre porque no saben que la ayuda sigue disponible.

“Aunque estamos aislados, esto no significa que estamos solos", dijo Keilig.

En New Hampshire, Sununu ha extendido los recursos para víctimas de abuso doméstico. Eso incluye aportar dinero para que se queden en hoteles ya que los refugios están ocupados.

También, el gobernador ha ampliado el programa especial de prevención de violencia familiar, en inglés Family Violence Prevention Specialist Program, que en conjunto con la alianza en contra de violencia doméstica y la División de Niños, Adolescentes y Familias, trabaja específicamente con familias que lidian con problemas de violencia doméstica.

"Estos recursos están disponibles para ayudar a las personas pasando por estas situaciones", dijo Dolan, el jefe de policía. Él destacó que cualquier persona que se sienta insegura debe llamar al departamento de policía.

La policía de Andover ha recibido menos llamadas, pero el número de disturbios domésticos se mantiene constante, dijo el teniente Edward Guy.

Entre el 1 de marzo y 13 de abril, el departamento respondió a 21 reportes de incidentes domésticos que incluye seis denuncias de abuso, dijo Guy. En el mismo periodo de tiempo el año pasado, el departamento recibió 19 llamadas, agregó.

La policía de Lawrence también reportó que no han aumentado las llamadas, pero eso no significa que no existan casos, dijo Sandy Almonte, director de relaciones entre la comunidad y la policía.

“Creo que muchas personas no tienen muchas opciones porque es probable que necesiten ser retiradas de la casa y las cortes están cerradas", dijo Almonte.

Las cortes sólo están abiertas para audiencias urgentes, ella agregó, pero las órdenes de restricción y órdenes urgentes de restricción siguen disponibles en las estaciones de policía.

Además, los planes de acción de grupos de defensa siguen trabajando y ayudando a las personas con los procesos.

“Se siguen brindando los servicios", dijo en inglés Arelis Gandarilla, director del programa de la comunidad para violencia doméstica y sexual en el YMCA de Lawrence.

El refugio ya alcanzó su capacidad máxima, pero la línea directa del estado ofrece ayuda buscando camas disponibles -- las cuáles también se están reservando en hoteles.

“Estamos siendo lo más creativos posibles", dijo Gandarilla.

Almonte agregó que como el equipo está trabajando desde la casa y no en la oficina regular, es probable que las personas no quieran contestar el teléfono para el chequeo con la persona que haya reportado un abuso.

Sin embargo, Almonte quiere que las personas sepan que están recibiendo mensajes y la línea directa está siendo atendida.

“No hay necesidad de permanecer en una relación abusiva durante la pandemia", dijo Almonte.

BUSCANDO AYUDA

YWCA: Tienen dos líneas directas bilingües disponibles 24/7 para casos de abuso sexual y violencia doméstica. La línea para denunciar abusos sexuales es 877.509.YWCA (9922). La línea de violencia doméstica es 844.372.9922.

New Hampshire Coalition Against Domestic and Sexual Violence: disponible 24/7 llamando a 1-866-644-3574 para casos de violencia doméstica y al 1-800-277-5570 para casos de abuso sexual.

Massachusetts' Safelink: la línea directa para reportar violencia doméstica es 877-785-2020.

The National Domestic Violence Hotline: están los números 1-800-799-7233 o 1-800-787-3224 para personas con problemas auditivos. También se puede ingresar a thehotline.org o enviar el mensaje LOVEIS al 22522.

