Cómo Obtener Seguro Médico Cuando No Tienes Empleo

Escrito originalmente en inglés por Ethan Dewitt para Concord Monitor

Traducido al español por María Aguirre

New Hampshire está experimentando un declive económico. Hay más de 127,000 ciudadanos llenando reclamos de desempleo después de que muchos negocios cerraron.

Para los nuevos desempleados, también hay otra necesidad: un seguro médico. Si fuiste despedido recientemente, el reloj ya está en marcha y el periodo para registrarse a un seguro médico ya empezó.

Las personas tienen 60 días a partir del día en que perdieron su trabajo para registrarse y obtener un plan de seguro médico en el mercado individual. Luego de eso, las opciones son escasas.

El Departamento de Seguros de New Hampshire --en inglés, The New Hampshire Insurance Department -- y el New Hampshire Health Care Coalition, un conjunto de organizaciones sin fines de lucro y grupos de defensa enfocados en seguros de salud, están incentivando a las personas acceder a sus navegadores para mayor información.

Esto es lo que necesitas saber:

Si soy despedido de mi trabajo, ¿dónde puedo obtener un seguro médico?

Para aquellos buscando seguro médico existen varias opciones, según Jeremy Smith, director de proyectos para la organización sin fines de lucro New Hampshire Navigator. Él advierte no retrasar la búsqueda.

La mejor opción es conseguir un seguro médico en el mercado individual a través de https://www.cuidadodesalud.gov/es/. Tu ingreso y el tamaño de tu familia va a determinar cuánto te costaría el seguro.

Es más recomendable utilizar a un “navegador" del estado. Puedes contactar a uno de ellos al número 1-877-211-NAVI o visitando https://acanavigator.com/nh/home. Según tu nivel de ingreso, podrías calificar para recibir un subsidio que permite que ciertos planes sean más económicos que otros. El rol del navegador es guiarte durante este proceso.

Una opción secundaria es COBRA. Esta es la clasificación de programas que te permiten continuar el plan que recibiste en tu más reciente empleo pagando el precio completo por este. Es una de las opciones más costosas y usualmente las personas que están entre trabajos la usan. Pero es menos ideal en la crisis actual.

¿Cuándo puedo registrarme?

Healthcare.gov y COBRA cuentan con un periodo especial de 60 días de admisibilidad para las inscripciones que continúan después de la pérdida de ingreso o empleo.

Traducción: Después de dos meses sin trabajo, cierran las inscripciones.

Aquellos que fueron despedidos en Marzo, cuando la mayoría de restaurantes cerraron, están en el medio del periodo de tiempo para registrarse a un seguro médico del mercado individual, advierten los grupos de defensa.

Tomar la decisión correcta con tiempo es importante.

"Si escoges COBRA ahora y más adelante quieres abandonarla, no podrás ir al mercado y escoger otro plan", dijo Smith en inglés, refiriéndose a los mercados del Affordable Care Act (ACA). "Es realmente importante que las personas evalúen las opciones ahora y traten de ver cuál sería la mejor opción para lo queda del año".

¿Qué hago si no alcancé a registrarme?

Aún hay opciones de seguro médico si no alcanzaste a registrarte dentro de la franja de tiempo indicada.

Para empezar, está la expansión de Medicaid. Cualquier persona viviendo en un hogar que gane 138% o menos que la línea federal de pobreza -- $35,535 para una familia de cuatro y $12,490 para una persona que vive solo -- cumple con los requisitos para la expansión de Medicaid. Este programa tiene procesos de registro distintos y es administrado por una organización de atención médica por parte del estado.

Puede parecer una cantidad reducida pero la admisibilidad del programa se determina por el ingreso mensual. Si fuiste despedido y no recibiste ingreso, es probable que puedas aplicar después de un mes de desempleo.

“Muchas personas con las que hablo solo piensan en las reglas viejas y asumen que no van a clasificar", dijo Smith en inglés. “Sin embargo hay muchas personas que se han visto afectadas por los despidos y son aptas para registrarse en el Medicaid extendido".

¿Hay otras opciones?

Hay otra alternativa para algunos: Si estás casado y sin empleo, puedes verificar con el seguro que provee el empleador de tu cónyuge.

Smith advierte algo que no debes hacer: Usar Google para buscar planes ya que esto invita a las personas a considerar planes con deducibles ocultos, pocos beneficios o simplemente, completos fraudes.

La organización sin fines de lucro de Smith fue escogida por el gobierno federal para ayudar a los residentes del Granite State con el registro en los planes.

“Muchas personas afectadas por los despidos cuentan normalmente con el seguro que provee el empleador,” dijo Smith en inglés. “Por esto, no le han prestado verdadera atención a otras opciones de seguro disponibles para ellos y no saben dónde empezar a buscar".

¿Por qué el periodo de tiempo de registro en el mercado individual solo cuenta con 60 días?

El actual periodo de inscripción de 60 días fue designado como parte del sistema mucho antes que el COVID-19.

La intención era limitar la admisibilidad para que el sistema evite la “selección adversa”, esto se refiere al fenómeno donde las personas solo se inscriben en un seguro cuando piensan que lo necesitan, lo cual incrementa los costos y los recargos.

Debido a la crisis sanitaria del COVID-19, ha existido presión en Washington para flexibilizar la regla y permitir que más personas se inscriban.

Después de la presión por parte de la unión New Hampshire Health Care Coalition, el gobernador Chris Sununu le pidió al gobierno federal abrir un periodo de tiempo especial para el ACA durante la crisis sanitaria.

Este periodo va a permitir que los registros al ACA sean disponibles hasta para aquellos que no han perdido recientemente su trabajo.

Sununu defendió esto en una carta del 18 de Marzo dirigida a los centros de Medicare, a la administradora de los Servicios de Medicaid, Seema Verma, y al secretario de los Servicios Humanos y de Salud, Alex Azar.

New Hampshire tendrá que esperar que el gobierno responda. Es uno de los 32 estados que escogió permitirle al gobierno federal que dirija sus propios intercambios comerciales. Eso solamente significa que el gobierno tiene la autoridad de reactivar el mercado, lo cual incitó a Sununu a escribir la carta con su requerimiento.

Sin embargo, el 31 de marzo, la Casa Blanca dijo que no iba a ampliar el periodo de inscripción, rechazando las solicitudes de muchos gobernadores.

¿Cuántas personas en New Hampshire tienen problemas con el seguro de salud?

No hay certeza de que tanto la crisis económica ha afectado la tasas de seguro médicos en New Hampshire.

Antes de que la crisis llegue al estado, alrededor de 77,000 de los 1.3 millones residentes de New Hampshire no contaban con seguro médico. Ahora, con mayor número de desempleos, eso definitivamente ha cambiado.

“Existe la posibilidad que la cantidad de personas sin seguro en el estado haya aumentado", dijo Zandra Rice Hawkins, directora ejecutiva de Granite State Progress.

A pesar de eso, las personas no han salido en busca de recursos. Aparentemente, esto ocurre porque las personas están más preocupadas en obtener sus prestaciones de desempleo que en averiguar cómo van a cubrir su seguro médico.

"Hasta ahora no han aumentado las llamadas", dijo Smith, “y eso me preocupa".

Estos artículos son compartidos por socios dentro de The Granite State News Collaborative. Para más información, visita collaborativenh.org.