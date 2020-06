Cómo Cuidarse Física Y Mentalmente Durante La Emergencia Sanitaria Y La Reapertura Económica

Hemos reportado bastante sobre el estado de la emergencia sanitaria en New Hampshire, el número de casos confirmados de COVID-19, las órdenes del gobernador y los planes de reactivación de ciertos negocios.

Sin embargo, mientras New Hampshire pasa a la siguiente fase, aun existen preguntas sobre cómo cuidarse en casa, qué protocolo seguir al salir y dudas sobre dónde encontrar información válida.

Hoy, 3 de junio, les compartimos una entrevista con Luis Porres y Lisa Vasquez de la division de salud pública de Nashua.

Escucha las noticias del 3 de junio y la entrevista con Luis Porres y Lisa Vasquez.

Daniela Vidal Allee: Parte también de lo que hacen en su trabajo en esta pandemia es educativo, entonces nos pueden explicar cómo la gente se puede proteger del coronavirus en estos días.

Lisa Vasquez: Lo primordial que las personas pueden hacer para prevenir infección, es lavarse las manos es la más importante y lavarse las manos con agua y jabón. Por lo menos 20 segundos consecutivos y si no tienen agua y jabón cerca, usar un desinfectante de manos.

Luis Porres: Quedese en casa seria la razón número uno de proteger y evitar la extensión de esta enfermedad. Pero uno entiende que las personas tienen que salir, verdad? Ls recomendacion es de salga, únicamente hacer cosas necesarias.

Lisa Vasquez: También es importante que cuando salgan de sus hogares, mantener seis pies la distancia entre usted y otras personas que no convivan o vivan en el mismo hogar que usted. Usar tapabocas es importante para reducir también la transmisión del virus.

Daniela Vidal Allee: Se puede explicar un poquito eso? Cómo funciona? Por qué hace el tapabocas para prevenir que se propague el virus?

Lisa Vasquez: Salen residuos de saliva cuando hablamos y hacemos todas esas cosas, como respirar, toser o estornudar, y esas son los que pueden transmitir el virus. Entonces, cuando tú tienes un tapabocas puesto y estornuda o hablas, esos residuos se van a quedar en el tapabocas y van a ser propagados al ambiente en el aire, donde pueden contagiar a otra persona.

Daniela Vidal Allee: Qué situaciones se debe usar un tapabocas y en cuáles no se necesita?

Lisa Vasquez: En Nashua tenemos el ordinance que dice que tienen que usar tapabocas en los negocios y en

situaciones públicas, donde no es posible mantener seis pies de distancia de otras personas. Entonces, por ejemplo, si usted va a comer en un restaurante en Main Street al aire libre debe de tener tapabocas hasta que se siente y ordenen su comida y hasta que llegue su comida. Obviamente, para comer no puede tener tapabocas puesto. También todos los empleados meseros, cocineros, todos ellos deben mantener tapabocas puestos mientras manejan o transportan los alimentos.

Daniela Vidal Allee: Luis, en qué situaciones no se necesita? Me imagino que si uno está en casa y no es necesario usar tapabocas, cierto?

Luis Porres: Como se dijo aquí, está mucho mejor que ninguna otra persona cerca de nosotros. No puede utilizar un tapabocas y vamos a estar en nuestra casa completamente solo y hay nadie mal. No necesitamos usar el tapabocas. Ahora el problema es cuándo vamos a estar interactuando con otras personas. Ahí vendría siendo bien importante utilizar el tapabocas.

Daniela Vidal Allee: Algo que hemos hablado en el pasado con ustedes es en nuestra cultura se saluda un besito con un amigo, la amiga o la tía. Eso se debe hacer en estos tiempos?

Lisa Vasquez: Es difícil no hacerlo porque ya es parte, como tú dices, de nuestra cultura, nuestras costumbres. Pero por ahora debiéramos de utilizar otros medios de saludar, como es golpear a los codos o golpearlos o solo saludarse desde la distancia sería lo mejor.

Daniela Vidal Allee: Se necesita usar guantes cuando uno salga, mercar o ir a recibir comida en un restaurante? Se necesita usar guantes ?

Lisa Vasquez: Lo que sabemos es que el uso de guantes, los guantes solo están limpios, como sus manos están de limpias. Así que si usted se están colocando los guantes con manos sin lavar, esos guantes no es tan estériles. Si tú te pones guantes y vas a la tienda, vas al mercado, vas a la farmacia y no te cambias los guantes en medio de esos tres lugares está llevando el virus gérmenes todos los que tocaste de un lugar a otro.

Daniela Vidal Allee: En otro tema quiero hablar por un momento sobre la salud mental, porque estos tiempos son bastantes difíciles económicamente en temas de salud. El aislamiento social puede ser difícil.

Lisa Vasquez: Yo sé que para muchas personas este tiempo es muy difícil. Hay muchas personas como yo que estamos trabajando desde la casa, estamos curando de niños. Estamos asegurándonos que los niños están aprendiendo a virtualmente y haciendo sus quehaceres en sus tareas, cuidando la casa, cocinando o limpiando. Es mucho estrés a veces tener que manejar todo eso y sé que lo mismo va para los padres y hasta personas que no tienen niños. Es un cambio de rutina que es bien grande.

Daniela Vidal Allee:Qué recursos hay para las personas en estos momentos? Para cuidarse mentalmente y especialmente si uno no tiene seguro médico.

Lisa Vasquez: Si sientes que algo está sobrecargando, coger un tiempo hasta de ese quehacer y buscar otra cosa, qué hacer? Hacer tiempo para diversión, para divertirte, para hacer algo que te haga sentir bien, a leer sí, a tejerse, a estar afuera, sea caminar, lo que sea para poderte distrae de los intereses de todos los días. Si las personas no tienen seguro todavía pueden ir al Greater Nashua Mental Health Center porque ellos le ayudarían a buscar seguro y si no pueden adquirir seguro, ellos trabajan con usted.

Daniela Vidal Allee: Muchas gracias por su tiempo y por contestar nuestras preguntas. Si los oyentes tienen más preguntas, nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp, por Facebook. Gracias otra vez a ustedes.