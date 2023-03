Extra beneficios alimenticios terminan este mes. Feria de salud provee información para inmigrantes.

A continuación, lee las noticias del miércoles 1 de marzo del 2023.

Terminan extra beneficios alimenticios federales este mes

Muchos Granite Staters verán una reducción en sus beneficios de SNAP este mes, porque termina una asignación federal extra que se introdujo durante la pandemia. Por eso, los bancos de alimentos en el estado esperan un incremento en la demanda mientras se vive este cambio.

Jim Hochberg [hock-berg] lidera la bodega CityHope en la iglesia Centerpoint en Concord. El dice que la demanda se redujo durante la pandemia. Entre la extra asignación y otros beneficios, las personas tenían suficiente para llegar a fin de mes.

[“Now that the extra, the extra SNAP benefits are ending, we've been talking with people the past month or so. And they're like, Yeah, expect to see me more.”]

Hochberg dice que unos clientes le han dicho que esperan regresar ya que los niveles de asistencia alimenticia regresan a los niveles pre-pandemia.

El New Hampshire Food Bank dice que está listo para apoyar a sus socios en el estado mientras el cambio toma efecto.

Personas que buscan asistencia pueden visitar a nhfoodbank.org que tiene una lista de más de 400 bancos de alimentos y otros recursos en New Hampshire.

Feria de salud busca mejorar el acceso a información para recién llegados

Anoche, el Granite State Organizing Project invitó a la comunidad latina a una feria de salud en Manchester para proveer más información para recién llegados.

Victor Guerrero, y su esposa Jeilin, llegaron de Honduras en el 2021. Dicen que tienen preocupaciones sobre cómo acceder a servicios de salud rentables.

[es posible que batalle un poco… fade]

Guerrero dice que él y su esposa están esperando que se procesen unos trámites del gobierno para su residencia, pero mientras tanto, no está muy seguro de qué hacer.

El Granite State Organizing Project dice que miles de inmigrantes en el estado necesitan información sobre salud, nutrición, renta y otros beneficios.

Iliana Barreto, la coordinadora comunitaria para Centro Latino,dice que una de las preguntas que más recibe es como acceder a Medicaid. Pero que muchos Latinos en el estado se han quedado atrás por falta de recursos e información.

[But unfortunately this resources don’t exist for the people who are undocumented so its a lot bigger issue to what we can handle right now]

Ella dice que desafortunadamente varios recursos no están disponibles para personas indocumentadas.

La feria también tuvo una clínica de vacunación.

Dos casos en la Corte Suprema podrían afectar si miles de Granite Staters puedan tomar ventaja de un programa federal para cancelar sus deudas estudiantiles

Más de 120 mil Granite Staters podrían verse afectados por la decisión de la Corte Suprema federal en un caso de alivio de deuda estudiantil.

El pasado otoño, la administración Biden empezó a procesar aplicaciones para cancelar deudas estudiantiles de 10 a 20 mil dólares para personas con ciertos niveles de ingreso.

Pero pausó el proceso después de que unos estados e individuos demandaron…alegando que el programa se pasaba de los límites apropiados de la rama ejecutiva federal.

Ya hay dos casos en la Corte Suprema. Un fallo podría determinar si aproximadamente 40 millones de prestatarios pueden tomar ventaja del programa.

La administración Biden dice que de los aproximadamente 121 mil Granite Staters que aplicaron para el programa el año pasado, 77 mil fueron aprobados para cancelación de sus deudas.

Muchos residentes de New Hampshire no tienen mucho optimismo sobre el mercado de bienes raíces

Muchos residentes de New Hampshire no tienen mucho optimismo sobre el mercado de bienes raíces, según una reciente encuesta de la Universidad de New Hampshire y el Business and Industry Association.

62 por ciento de encuestados dijeron que era un mal momento para comprar una casa en el estado.

Casi la mitad de personas encuestadas también reportaron que gastan más del 30 por ciento de sus ingresos en alojamiento.

Expertos financieros generalmente recomiendan mantener esos costos por debajo del 30 por ciento. Pero eso es particularmente difícil para los hogares de bajos ingresos, según la encuesta. Aproximadamente el 90 por ciento de los que ganan menos de 45 mil dólares al año reportan que los costos de alojamiento son más del 30 por ciento de sus gastos mensuales.

Defensores y analistas de bienes raíces dicen que más familias están rentando en vez de comprando casas por la escasez de casas, lo cual ha subido el precio de rentas.