Experta dice que en los hogares Latinos se habla muy poco de dinero. Nos dice cómo empezar.

Hablar de dinero con la familia puede ser complicado. Un estudio de este año dice que un tercio de Latinos culpa a sus padres por no haberles enseñado a manejar sus finanzas por eso como parte de la Serie Financiera de ¿Qué Hay de Nuevo New Hampshire?, conversamos con Paola Gutiérrez, una experta que ayuda a la gente a comprender mejor cómo manejar sus finanzas.

Les compartimos tres tips de Paola:

Es importante empezar a hablar sobre las finanzas desde una temprana edad. Puede ser cuando salgan a comer o en Navidad. “Como que ellos empiezan a entender que el dinero de dónde sale, que sale de un salario, sale de un trabajo hecho y realizado”, dice Gutierrez.

En temas complicados, como las inversiones, se puede empezar a conversar de manera básica y sutil. “Decirle a un niño, porque es bueno invertir, porque a mayor tiempo mayor rentabilidad”.

Hay que saber que hay cosas que son responsabilidades y hay otras cosas que son trabajos remunerados. Es ahí donde hemos de marcar la diferencia a los niños y saber que el trabajo es tener un incentivo.

Gaby Lozada: ¿En tu experiencia en las familias Latinas en Estados Unidos se habla de dinero o no?

Courtesy / Paola Gutierrez, una experta que ayuda a la gente a comprender mejor cómo manejar sus finanzas.

Paola Gutierrez: Muy poco realmente. La cultura Latina que emigramos está con la mentalidad mucho de hacer dinero, pero pocas veces ni sabemos qué hacer con él y simplemente lo dejamos en el banco. Y los niños salen del colegio casi siempre a trabajar en un McDonalds o en un trabajo muy raso, y lo que hacen es que los papás nunca estuvieron preparados para esas conversaciones ¿de qué va a pasar en el futuro cuando ellos empiecen a la época universitaria? Entonces realmente es muy poquito lo que se habla en las casas.

Gaby Lozada: ¿Si no se habla tanto, cómo pueden los padres prepararse para tener esas conversaciones de dinero?

Paola Gutierrez: La verdad es que no es un trabajo fácil porque obviamente muchas veces es intimidante porque la mayoría de nosotros ni sabemos como administrar nuestro propio dinero. Entonces gastamos más y no somos tan buenos invirtiendo. Entonces muchas veces no tenemos ni siquiera esa conversación con los niños, y los niños son esponjas que aprenden por imitación. Por eso hay que tener conversaciones con nuestros hijos al empezar desde muy pequeños como cuando van a un restaurante, están haciendo las compras del mercado o le hacen regalos de Navidad de plata, como que ellos empiezan a entender que el dinero de dónde sale, que sale de un salario, sale de un trabajo hecho y realizado. Así los padres pueden generar esa cultura, porque muchas veces nosotros tampoco estamos preparados.

Gaby Lozada: ¿Y a qué edad se debe empezar a hablar de esto? ¿Nos puedes decir qué temas en específico recomiendas se debe tratar?

Paola Gutierrez: En la escuela nunca nos van a dar esas materias, nunca nos van a enseñar cómo administrar el dinero. Pero temas específicos es decirles ok, yo voy a trabajar y de ahí es por ese trabajo realizado, me están pagando, vamos a cortar la yarda, vamos a hacer cosas que normalmente un adulto hace y ellos lo pueden hacer desde pequeños, entonces ahí es donde se empieza a decir a los niños listo, por ese trabajo realizado podemos pagarle una mesada, como decíamos en el colegio.

Gaby Lozada: ¿Y Paola, cómo se debe administrar esa mesada?

Paola Gutierrez: Lo más recomendable es que los papás le digan ¿cuánto vale un almuerzo en el colegio? Entonces les dicen que la gaseosa y el pastel vale esto, entonces te voy a dar $5 todos los días y tú decides en qué gastar. Muchos de los niños lo que hacen es decir, bueno, no me compro la gaseosa ni el pastel, sino que me compro menos y empiezo a ahorrar. Es empezar a crear esa confianza al niño de que cuando llegue el colegio le diga ¿qué hiciste con tu plata? ¿en qué te las gastaste? ¿qué quieres ahorrar, dónde estás llevando la plata? Y no castigarlos por el hecho de que no se la gastaron. Entonces al otro día no le voy a dar igual, porque entonces ellos empiezan a ser niños que no saben administrar el dinero porque lo que prefieren es gastárselo en cualquier cosa y no decir voy a empezar a guardar de esto para comprarme los tenis que me gustan, para comprarme el video que me gusta. Entonces ahí es donde la confianza del papá hacía un niño crea mucha fortaleza y obviamente mirar que la confianza hacia un niño es importante.

Gaby Lozada: Uno de los puntos más fuertes al momento de construir la economía propia es estar preparado para el futuro, y eso se logra a través del ahorro. ¿Y en estos juegos, por ejemplo, cómo se debe hablar a los niños de eso? ¿Por dónde empezar para que entiendan?

Paola Gutierrez: Ok, yo creo que cuando empezamos desde la casa siempre debemos de tener en cuenta de que si somos padres, que siempre le damos todo lo que el niño pida y nunca enseñamos a pescar, sino que le damos siempre. Como dice el refrán le damos el pez y nunca enseñamos a pescar. Ellos siempre pensarán que el dinero sobra y que nunca se acaba. Pero si vamos a que lo logren, objetivos a que ellos empiecen a guardar dinero, una alcancía donde ellos puedan notar que están acumulando dinero, que ese dinero puede ser para un objetivo en específico. Ellos siempre van a aprender por hábito, porque son niños que son esponjas, donde ellos van a ver que sus papás incentivaron eso y cuando ya salgan a una vida laboral, salgan a una vida donde ya tengan retos, ellos van a saber que todo eso fue lo que hicieron parte desde muy chiquito.

Gaby Lozada: Veo que recomiendas que los niños empiecen a conocer que se siente ganar su propio dinero. ¿Alguna recomendación de algún juego, por ejemplo?

Paola Gutierrez: Muchas veces cuando yo les digo a los papás como empezar a ahorrar dinero con los niños, es fantástico ver como un niño empieza a realizar trabajos propios. Muchas veces he visto cuando venden limonadas, hacen sus propios trabajos de artes porque venden sus pinturas, o en el colegio cuando están grandes. Pero esos son trabajos que son recompensados, que son por el esfuerzo de ellos. Es cuando ellos empiezan a ver cómo ellos están aprendiendo a utilizar el dinero.

Gaby Lozada: ¿Qué pasa si la familia tiene algunos problemas económicos? ¿Cómo influye esta situación en las conversaciones? ¿Cómo se debe hablar de eso?

Paola Gutierrez: Cuando hay problemas económicos en la familia es donde yo creería hay que incentivar más a hablar con su hijo, porque la familia sin recursos creo que es donde más se va a enseñar cuáles son las necesidades que hay en una casa y cuáles son los deseos de los niños de tener de todo.

Gaby Lozada: Nos dices que es bastante importante conversar con los niños, incluso si hay una situación financiera un poco difícil. ¿Cómo los padres pueden abordar el tema de la crisis financiera en casa? Por ejemplo, cómo un padre le explica a su hijo que este mes no va a alcanzar para un poco de comida o tal vez para ropa. ¿Tú qué crees?

Paola Gutierrez: Yo creo que cuando se habla claro desde casa y se pone límites en los gastos y no se les da todo a los que lo que ellos pidan y ellos no van a hacer una pataleta, entonces el padre no se va a sentir tan intimidado al momento de que no haya para algo. En el momento de crisis es donde los hijos tienen que estar más preparados emocionalmente que no tener algo o que eso es sinónimo de frustración. Entonces que el niño tiene que familiarizarse con que mi papá y mi mamá no tienen hoy y está bien. O sea que no sea un momento donde el papá le haga sentir al niño como que ese momento es es de miedo, de frustración, de tristeza porque no hay para él, porque muchas veces todo lo que el niño siempre siente y emite es porque lo ve del papá. Es de comunicación básicamente.

Gaby Lozada: Y nos podrías dar talvez unos tips de cómo hablar con los niños acerca de inversiones, que tal vez es un tema un poco difícil de entender, para que ellos sepan que su dinero puede crecer.

Paola Gutierrez: Sí, pues el tema de inversiones para un niño no es tan simple porque obviamente ellos no van a entender a la edad muy pequeña, pero ya cuando vayan creciendo ellos saben que el dinero entre más usted lo invierta de manera inteligente más va a ganar dinero. Pero es mostrarles desde el ejemplo del papá y mamá. Mostrarle cuentas, decirle hijo, metí esto a esta cuenta, cuando tú salgas vas a tener para la universidad y obviamente esa plata va a generar intereses. Es decir, de manera muy básica y muy sutil, decirle a un niño, porque es bueno invertir, porque a mayor tiempo mayor rentabilidad. Entonces es como esa manera de empezar a familiarizarse con todo el tema de inversiones. No es un tema tan fácil, pero sí se puede ir familiarizando con los hijos.

Gaby Lozada: ¿Tú eres parte de unos talleres acerca de este tema, qué preguntas te han hecho los padres de familia? ¿Qué retos existen al hablar de y al enseñarles a los niños sobre las finanzas?

Paola Gutierrez: Bueno, ahí el reto más grande que está es que debemos de ser padres conscientes que el ejemplo siempre empieza en casa. No podemos pretender tener hijos que sean responsables con el dinero que se les da para una mesa si siempre lo tienen todo o nada les cuesta. Muchos padres no les enseñan que hay una diferencia muy grande entre una responsabilidad y un trabajo remunerado. A veces los papás les dicen por comerte todo te voy a pagar, por lavarte los dientes. Hay que saber que hay cosas que son responsabilidades y hay otras cosas que son trabajos remunerados. Es ahí donde hemos de marcarle la diferencia a los niños y saber que el trabajo es tener un incentivo.

Gaby Lozada: Paola ya como para ir terminando algún otro tipo que quieras compartir con los padres que nos escuchan.

Paola Gutierrez: Pues yo creo que los tips que yo siempre he dado es que hay que [inculcar] hábitos sólidos que duren para toda la vida y criar hijos saludables, tanto mental como financiera y físicamente es muy importante. Eso no lo enseñan en la escuela. Que ellos sepan que mi papá y mi mamá siempre están ahí para cuando yo necesite un consejo o algo que yo quiera lograr que ellos sepan como ir y decirles papi, ¿cómo hago para comprar eso si lo quiero tener para diciembre?. Y que sean unos papás muy mentalmente abiertos hacia sus hijos. Eso sería uno de mis tip más importantes.

Gaby Lozada: ¿Paola, sigues ofreciendo talleres o qué otros recursos puedes compartir con la audiencia?

Paola Gutierrez:] En lo que más les recomiendo es que hay muchos talleres que ofrecemos a la comunidad, se pueden dirigir perfectamente a mi y yo les puedo ofrecer el taller en español acerca de cómo invertir. ¿Cómo tener una pensión, cómo tener la protección? Que lo más básico que es el seguro de vida, porque muchas veces ni siquiera las familias tenemos seguro y en el momento de que falta es donde vemos como ese vacío en la familia. Pero sí, claro que sí. Hay mucho que hablar en la parte de planeación financiera.

Gaby Lozada: ¿Tal vez algún contacto que nos puedas dar?

Paola Gutierrez: Claro que sí. Se pueden comunicar conmigo el 401 241 5631.