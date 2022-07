Noticias actualizadas de New Hampshire: 22 de julio 2022

A continuación, lee las noticias del miércoles 22 de julio del 2022.

Anoche 45 personas en Manchester obtuvieron su certificado de equivalencia de secundaria para aquellos que no han podido graduarse por cualquier razón. Entre ellos conocí a dos orgullosas Latinas que superaron las dificultades de la pandemia y ahora tiene planes grandes para su educación.

Para Marisol Soto, quien tiene 50 años y raices mexicanas, graduarse de secundaria significa alcanzar el sueño que tenía desde adolecente.

[there were struggles at nights, there were cries, but I did it because I was motivated]

Ella dice que hubo noches que lloró pero que se mantuvo motivada. A los 50 no fue fácil, dijo Ahora su nieta está orgullosa de ella.

[When I put on the hat, she made me cry she said, grandma, you look so good I am so proud of you. She broke my heart]

Soto dice que cuando se puso el birrete su nieta le dijo: abuelita te ves tan bien! Que eso la hizo muy feliz.

La pandemia le dio la oportunidad a Soto de estudiar desde casa con el programa My Turn, que brinda diplomas de equivalencia para aquellos que no han terminado la secundaria.

A Soto le gustaban las clases remotas pero cuando regresaron a clases híbridas, estudiar con muchachos mucho jóvenes le pareció un poco extraño.

[I acted like their mother in class, but adored me, they called me mom]

Yo actuaba como su madre en clases, pero me adoraron, ellos me decían mamá, dice Soto.

Los estudiantes de MyTurn pueden ir a su propio paso. Les puede tomar años o pocos meses graduarse. Y eso le convenía a Jerany Arroyo de Puerto Rico a quien a través de la toga se puede ver que está embarazada.

Ella salió de secundaria en el noveno grado pero decidió que era hora de retomar sus estudios.

[Yo lo que queria es ser independiente, yo queria trabajar, tener mi casa y mi caro, y pense que eso es lo que necesita en ese tiempo. Yo soy la menor de 4 en casa.y no queria que mi mami pagara por mi carra ni nada.Tengo una hija de 4 años, la tuve cuando tenia 19 años y yo como madre no siento que puedo pedirle un diploma a ella sin tener uno.]

Marisol esta lista para ir al community college en Nashua, quiere estudiar para ser asistente legal y Jerany quiere ser agente de bienes raíces.

El programa My Turn tiene sede en Manchester y es totalmente gratuito. En el mensaje te dejamos más información si deseas inscribirte.

Y ahora seguimos con otras noticias en español.

Proyectos federales buscan prevenir que futuros presidentes exploten la ley para volar los resultados de elecciones

Mientras legisladores federales continúan investigando los esfuerzos de cambiar los resultados de las elecciones del 2020, la senadora Jeanne Shaheen es parte de un grupo bipartidario que quiere prevenir que futuros presidentes exploten la ley para quedarse en el poder después de perder la elección.

Uno de los proyectos que apoya Shaheen clarifica que el deber del vicepresidente contando los votos del Colegio Electoral es ministerial. También haría más difícil la posibilidad de forzar un voto para oponerse a los electores.

El proyecto también crearía un proceso para acelerar una revisión jurídica si un candidato quiere oponerse a los electores.

El segundo proyecto protege a trabajadores electorales, duplicando las sanciones para personas que amenazan a funcionarios de elecciones, votantes o candidatos. También busca mejorar el proceso de mandar la papeleta por correo, y clarifica qué récords electrónicos de elecciones se deben preservar.

Este esfuerzo viene mientras el comité del 6 de enero revisa evidencia relacionada a esfuerzos por parte de aliados del ex presidente Donald Trump de volcar los resultados de las elecciones del 2020.

Un enfoque en la medicina preventiva en Nashua

Muchas personas están posponiendo el cuidado médico rutinario durante la pandemia. Pero en Nashua, los trabajadores de salud pública están tratando de resaltar la importancia de la prevención cuando se trata de combatir enfermedades crónicas.

Jane Goodman es una estratega de salud pública con la división de salud pública y servicios comunitarios. Su equipo ha tratado varios métodos para ayudar a las personas a prevenir condiciones crónicas como la diabetes e hipertensión…desde anuncios hasta clases de como cocinar saludablemente.

[“How do you monitor your blood pressure? Trying to find money to buy cuffs so that people can take them...so they can do that home monitoring.”]

Ella dice que uno de los esfuerzos es tratar de comprar manguitos para tomarse la presión en casa. Pero los fondos para este tipo de programas pueden ser limitado, y muchas iniciativas apenas están en fase de planificación.

Hay tres casos confirmados de viruela del mono en New Hampshire

Funcionarios de salud del estado han reportado dos casos adicionales de la viruela del mono. Ya hay tres casos confirmados en New Hampshire.

Más de 2,100 casos han sido identificados en todo el país según la CDC. Funcionarios de salud del estado dicen que han recibido suficientes dosis de la vacuna contra la viruela del mono para vacunar a 136 personas. Se espera que más dosis lleguen.

La viruela del mono puede causar fiebre, sarpullido o inflamación. Los síntomas normalmente son leves pero puede requerir hospitalización en casos severos. Se pasa por contacto físico cercano, incluyendo contacto sexual.

La población de gansos en Berlin, NH es un problema para la ciudad

Esta semana, los concejales de Berlín votaron para dedicar 5,000 dólares a reducir la población de gansos.

Expertos de la vida silvestre dicen que años de personas en Berlin dandoles de comer a los gansos causó que la población explotara…hasta tal punto que la acumulacion de materia fecal en lugares públicos es una posible preocupación de salud pública.

El alcalde Paul Grenier [GREN-ee-air] dijo que la ciudad ahora está trabajando con el departamento de agricultura federal para implementar un plan de largo plazo para reducir la población.

["This is not going to be a mass extermination. There will be some that will be taken out because we have to depopulate the geese.]

Grenier [GREN-ee-air] dice que la ciudad planea usar una variedad de métodos…que incluye una ordenanza que prohibe que los residentes les den de comer a los gansos.

