Una experta nos comenta el estado del aborto en New England, más las noticias del 29 de junio

Te compartimos unas noticias del estado y una conversacion que tuvo nuestra productora Maria con Kathy Simmonds para contextualizar la decision sobre el aborto de la Corte Suprema y lo que significa para nuestra región.

La semana pasada, la Corte Suprema de los Estados Unidos revirtió el derecho constitucional al aborto en el país tras anular el caso Roe contra Wade. Esto deja el manejo de los derechos y acceso al aborto en manos de los estados, dónde más de la mitad ya han prohibido este procedimiento, y en otros, como en New Hampshire, es legal … pero con ciertas condiciones. En New Hampshire, es legal abortar hasta las 24 semanas de gestación .

¿Cómo la decisión de la Corte Suprema afecta al contexto de la salud reproductiva en la región, en el estado?, ¿qué consecuencias hay para las personas que se embarazan?, ¿y para las comunidades que ya tienen desafíos accediendo a la salud?

Para contestar estas preguntas, conversamos con la profesora Kathy Simmonds , de la facultad de enfermería del MGH Institute of Health Professions en Boston, con experiencia en enfermería especializada en procesos de aborto con más de 30 años.

María Aguirre: Kathy, nos puedes contar, ¿qué va a pasar en New England?, ¿dónde es legal?, ¿dónde no es legal?

Kathy Simmonds: So, Massachusetts, Maine, and Vermont, son muy fuerte en el apoyo para proteger el derecho de tener un aborto. New Hampshire también, por el momento. Pero aún en New England hay diferentes leyes particulares por cada estado. So, en New Hampshire, por ejemplo, jóvenes tienen que tener el permiso de su padre. So parental consent. También en New Hampshire no puede usar fondos de Medicaid. No es completamente fácil para gente que necesite un aborto en varios estados de New England, pero en general, New England es un región en los Estados Unidos donde está bien protegida por el momento.

María Aguirre: ¿Kathy, tras la decisión de la Corte Suprema, qué va a pasar con los estados donde ya era ilegal?

Kathy Simmonds: Eso es en una pregunta importante, porque hay mucha gente en partes del país donde es like five hundred miles la distancia para llegar a un lugar donde pueden hacer un aborto. So ,hay que viajar inmediatamente. Eso indica que la gente pobre, la gente jóvenes que no tiene acceso a transporte, un coche privado ni dinero para pagar, para ir en un avión a New York City o a California. Esa gente no van a tener tantas opciones para para sus embarazos. So sabemos que you know there will be. Muchas personas que no podían obtener un aborto. Hay otros que van a conseguir dinero, hay fondos que pueden ayudar a la gente que va a viajar para obtener un aborto o que pueden viajar, but todavía va a estar mucha gente que van a continuar sus embarazos aún si no quiere.

The National Network of Abortion Funds : apoyo disponible para todos los estados. Brindan información, asistencia, apoyo de traslado y viaje y fondos para procedimiento. y ellos ayuda a todos los estados.

Plan C : Brinda información sobre dónde puede conseguir las pastillas, sea por Internet o mediante preescripción médica que requiere cita remota.

María Aguirre: Okay, Kathy. Entonces entendemos que New England parece ser una región en la que se va a proteger este derecho. ¿Pero qué consecuencias traerá esto al sistema de salud?

Kathy Simmonds: Entonces en los estados donde donde está legal estará un influx, entonces mucha gente van a entrar al estado para tener sus abortos. Entonces, las clínicas y hospitales donde están haciendo abortos van a tener muchos pacientes. Y eso, this was already happening antes de la decisión de la semana pasada de la Corte Suprema porque en Texas, Oklahoma, Mississippi, ya no había muchas clínicas o había muchos restricciones. So ya las clínicas en Illinois y California, en New York, están recibiendo pacientes de esos otros estados. So Es muy difícil por la gente que trabajan en estos sistemas porque ya están dando todo lo que pueden hacer … Everything from las personas que contesta el teléfono para dar la información, hasta las enfermeras y doctores que están haciendo los procedimientos.

María Aguirre: ¿Cómo se están preparando?

Kathy Simmonds: Well, so everything right, todo. También están tratando de upskill people, so dan de training, ayudando a las personas que ya trabajan en este sector del sistema de salud para darle más skills so they can stand up patience and then en los fondos hay muchas, muchas personas trabajando de conseguir más fondos. So hay muchas organizaciones que están solicitando fondos y then, otras personas están haciendo policy work. Por ejemplo, en New Hampshire, están tratando de ser ok en Massachusetts and Maine, lo han hecho en el año pasado en anticipación de esa decisión de SCOTUS, so in policy work, puede contactar su representative y [decir] que tenemos que poner esto en ley, que es un derecho para tener un aborto and proteger las personas que trabajan en el sistema de ayudar a personas buscando un aborto.

María Aguirre: Hablemos de cómo afecta esta decisión a las personas embarazadas.

Kathy Simmonds: Eso es lo más importante, es el efecto en las personas embarazadas y sus familias. 60% de personas que buscan abortos tiene niños ya. Ellos saben cómo que es caro tener un baby. Tiene que tener muchas que tener estabilidad en su vida. Ellos saben lo que necesitan para raise a child. Anyway, that is healthy. So sabemos que hay mucho. La mayoría de gente que que buscan o que tienen abortos en los estados son pobres. So por ellos van a tener impactos económicas si tiene niños y no afecta su habilidad de trabajar. Child Care, no tenemos sistemas para suportar los niños que tenemos.

En respecto de salud, sabemos mucho más, hay mucho más riesgo al tener un embarazo y dar luz que tener un aborto, dicen. Los estudios dicen 12 o 14 veces más riesgo. ¿Hay más riesgo dando luz que teniendo un aborto? Aborto es muy seguro si es legal, el riesgo es cuando es ilegal porque la gente hacen cosas because their desperate, verdad, so toman pastillas sin buena información o hacen otras cosas a sus cuerpos o visitan un doctor que no es bien trained … so. Si es legal es increíblemente seguro.

María Aguirre: ¿Y Kathy? ¿Cuál es la comunidad más afectada dentro de todo esto?

Kathy Simmonds: Personas pobres, personas de color y jóvenes. Especialmente esas tres. So decimos marginales,es verdad, pero para gente con dinero que tiene recursos, ellos van a obtener abortos. ¿Verdad? Sea posible. They fly to places to get [one] … Pero para gente pobre que no tiene acceso. A un coche o un airplane checked that have children you need to care or have a job that they can´t leave ... No sea posible tener un aborto. Ellos van a estar afectado más que todo.

Sununu no llamará otra sesión legislativa para codificar el derecho al aborto

Hay noticias recientes sobre el aborto en New Hampshire. El gobernador Chris Sununu dijo que la decision de la Corte Suprema es un tema importante…pero que los legisladores no necesitan regresar a Concord para codificar un derecho al aborto en las leyes estatales.

Demócratas se lo han pedido al gobernador, que ha dicho que aprobaría un proyecto que codifique el derecho al aborto. Sununu dijo que no espera que el derecho al aborto sea un tema principal en las elecciones en New Hampshire.

Planned Parenthood of Northern New England dice que han aumentado las citas para anticonceptivos y pacientes de otros estados buscando un aborto

El personal de Planned Parenthood of Northern New England reporta un incremento en citas para anticonceptivos…y en pacientes de otros estados que buscan un aborto.

Desde que se revirtió Roe, el proveedor de salud reproductiva…con clínicas en New Hampshire, Maine y Vermont, dice que ha hecho 117 citas para anticonceptivos de largo plazo como DIU y algunas vasectomías.

Las clinicias dicen que unos pacientes programando un aborto vienen de estados como South Dakota y Louisana, donde el procedimiento ya es ilegal.

Tres de las cuatro utilidades eléctricas han subido el precio de electricidad

Tres de las cuatro utilidades eléctricas han subido el precio de electricidad para los siguientes meses. El New Hampshire Electric Cooperative dice que sus consumidores se deben alistar para facturas más altas empezando en agosto.

La semana pasada, Eversoruce y Liberty recibieron la aprobación para duplicar sus tarifas.

La tarifa de la cooperativa no subió tanto, para sus miembros pueden esperar pagar 40 dólares más en promedio cada mes.

La dependencia de la región en gas natural ha contribuido a este incremento, también la guerra en Ucrania tiene efectos en el mercado global.

