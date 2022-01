Noticias actualizadas de New Hampshire: 14 de enero del 2022

A continuación, lee las noticias del viernes 14 de enero del 2022.

También puedes escucharlas haciendo click en el audio.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español directo a tu teléfono, gratis, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

La Omicrón ha traído el número más alto de casos en New Hampshire

El brote de la variante Omicrón también está en New Hampshire, y los casos activos de COVID-19 ya superan los 20 [veinte ] mil.

Este es el número más alto de casos activos que ha tenido el estado.

Las hospitalizaciones también han aumentado, aunque en una menor tasa que los contagios.

Oficialmente, hay 432 [cuatrocientos treinta y dos] pacientes con COVID en los hospitales de New Hampshire, y 122 [ciento veintidos] pacientes recuperándose del virus.

Los líderes de hospitales en el North Country dicen que están con menos complicaciones con el virus que los hospitales del sur, pero no esperan que esto dure mucho.

Hospitales enfrentan falta de personal por la cuarentena requerida durante brote de contagios

Con el aumento de casos debido a la variante Omicrón, los hospitales del estado están presenciando reducción de personal debido a los casos positivos y protocolos de cuarentena.

La mayoría del personal en hospitales están vacunados, por ende, los casos positivos tienden a ser moderados … pero con más personal en cuarentena o cuidando a familiares con COVID, hay menos personas disponibles para cuidar a los pacientes que llenan las salas de emergencia.

En el Catholic Medical Center en Manchester, alrededor del 5 [cinco] por ciento del personal no está trabajando por el virus, dijo la vocera Lauren Collins-Cline. Ella dice que esto aparece en una etapa donde YA hay escasez de personal.

Desde octubre, casi el 20 [veinte] por ciento de los hospitales de New Hampshire han reportado escasez crítica de personal.

Republicanos proponen ley para prohibir que escuelas requieran vacunas, Demócratas luchan por lo contrario

En un comité del Senado ayer jueves … los que apoyan una ley patrocinada por Republicanos de prohibir que escuelas y centros de cuidado infantil requieran vacunas de COVID-19, resaltaron los derechos parentales y demandas sin fundamentos de resultados médicos adversos.

No hay ningún distrito escolar en el estado que requiera que los estudiantes se vacunen contra el COVID, y los que apoyan esta ley quieren que se mantenga así. El senador de Nashua, Kevin Avard, patrocinó el proyecto, la cual mencionó por inspirar cientos de solicitudes de constituyentes e informada mediante su lectura de la Biblia.

La ley se opone a la Asociación de Hospitales de New Hampshire, la cual dice que las personas no vacunadas ya están complicando la capacidad del hospital. La Sociedad Médica de New Hampshire también le pidió a los legisladores que rechacen el proyecto porque las escuelas necesitan todo recurso posible para proteger a los estudiantes y el personal.

La ley es una de las muchas sobre el COVID-19 que los legisladores están evaluando actualmente. Aquí también se incluye la propuesta contraria de legisladores Demócratas de requerir vacunas para poder asistir a la escuela pública.

Consejo de educaciòn de New Hampshire aprueba regla para prohibir educación remota

El consejo estatal de educación aprobó las reglas, ayer jueves, que efectivamente prohibirían la educación remota, a pesar de que las escuelas están lidiando con brotes de COVID y escasez de personal.

Las nuevas reglas indican cuando las clases remotas cumplen las horas de instrucción que las escuelas deben cumplir cada año. Además, indican que la educación a distancia solo cuenta para esas horas durante climas extremos o cuando un guardián o padre de familia lo solicite.

Los distritos escolares dicen que cerrar las instalaciones y ser temporalmente remotos debería ser un último recurso. Pero, quieren mantenerlo como opción mientras la variante Omicrón trae mucha exposición, casos positivos y personal en cuarentena.

Las nuevas reglas aún no están vigentes pues necesitan aprobación de la legislatura. Entonces, hasta eso, las escuelas deciden por su cuenta lo que van a hacer.

Leyes patrocinadas por Republicanos buscan más intervención pública en reuniones de consejos escolares

Los legisladores están considerando algunas leyes que buscan incrementar la aportación pública en las reuniones de consejos de educación.

Muchos consejos han mostrado interés, y otros inquietud, durante el pasado año.

Los Republicanos que patrocinan las leyes, incluyendo al Representante Glenn Cordelli, dijo que los padres deberían tener más oportunidades para hablar de su oposición a ciertas decisiones, como los cubrebocas en escuelas o los esfuerzos de diversificar el curriculum escolar.

Las leyes requerirían que los consejos escolares incluyan al público algunas veces durante sus reuniones.

Eliminación de máquinas de conteo llevó simpatizantes a la Casa Estatal, pero también hay quienes se oponen

Un esfuerzo para prohibir las máquinas de conteo en las elecciones de New Hampshire atrajo una gran audiencia de simpatizantes a la Casa Estatal en una audiencia pública el jueves, pero también trajo indecisión de ciertos jefes de pueblos y otros que decían que esto no es práctico o necesario.

El reciente designado como secretario estatal, Dave Scanlan, no tomó una posición formal sobre la ley, pero dijo que las máquinas de conteo del estado han demostrado ser eficientes.

Scanlan también dijo que él reconoció que muchos de los que apoyaron el obligatorio conteo manual están motivados por la falta de fe en el proceso electoral, y dijo que está dispuesto a trabajar en reconstruir esa confianza.