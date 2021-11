Noticias de New Hampshire: 29 de noviembre del 2021

A continuación, lee las noticias del lunes 29 de noviembre.

New Hampshire ofrecerá pruebas gratis de COVID-19 para hacerse en casa

Pruebas de COVID para hacerse en casa ya están disponibles de manera gratuita en New Hampshire. El estado planea distribuir hasta un millón de pruebas empezando hoy lunes. Funcionarios de salud esperan que esta iniciativa mejore el acceso a pruebas en áreas más rurales y comunidades marginadas.

Cada persona en el hogar puede obtener una prueba y se pueden conseguir en la página web del estado: covid19.nh.gov.

New Hampshire es el primer estado que participa en este nuevo programa. El Instituto Nacional de Salud provee las pruebas y Amazon las entrega.

Este esfuerzo llega mientras casos y hospitalizaciones han llegado a las tasas más altas de la pandemia.

El estado no planea rastrear los resultados de cada examen, pero recomienda que las personas que dan positivo reporten los resultados a sus proveedores médicos.

Centros de la tercera edad buscan adaptarse con incremento de visitas

En esta época, residencias para la tercera edad en el estado han visto un incremento en visitantes, mientras navegan nuevas reglas federales sobre visitas.

Esas nuevas reglas son menos estrictas. Las familias pueden llegar y salir cuando quieran. No tienen que programar su visita con anticipación.

El centro en el condado de Coos está ofreciendo pruebas rápidas para los visitantes. Lynn Beede es la administradora del centro. Ella dice que con más visitas no programadas, se puede complicar el proceso...por el personal y tiempo que se necesita.

[“Not knowing if, you know what we're going to have for staffing and the time that the visitors are going to be arriving in is we may not have the capacity to test everyone.” ]

Beede dice que el suministro de pruebas ha sido un reto. Datos federales muestran que 97 por ciento de residentes y 91 por ciento de personal están vacunados en el centro de Coos y Beede dice que la gran mayoría han recibido su vacuna de refuerzo.

Nuevo proyecto legislativo prohibiría la enseñanza de aspectos negativos de la historia Americana sin incluir cierto contexto

Legisladores republicanos están proponiendo un proyecto para la próxima sesión legislativa que prohíbe que profesores en escuelas públicas del estado promuevan entre comillas, “una cuenta negativa” de la historia y creación de los Estados Unidos, sin incluir cierto contexto.

Esta propuesta es otro ejemplo de las batallas en cámaras y distritos escolares en el país sobre cómo enseñar la historia de los Estados Unidos...y el racismo sistemático.

El proyecto de los republicanos agregaría lenguaje a leyes de lealtad de profesores que prohíbe defender el comunismo. Dice que enseñar los aspectos negativos de la historia de los Estados Unidos debe incluir, entre comillas, “el contexto global de prácticas anticuadas y prohibidas.”

Violar esta propuesta ley podria resultar en accion disciplianria...y un profesor podria perder su licencia.

Servicios públicos en New Hampshire advierten sobre posibles estafas este invierno

Los servicios públicos en New Hampshire advierten sobre posibles estafas este invierno. Eversource y el Better Business Bureau anticipan un incremento en las semanas que vienen, con tiempo más frío y precios más altos para la calefacción.

Una táctica que usan los estafadores es decir que alguien ha pagado más de lo que debe, y preguntan por información bancaria para reembolsar a la persona.

Clientes que están programados para una desconexión por falta de pago reciben una notificación escrita sobre cómo mantener su servicio.

Estudio reciente de UNH demuestra cómo el veneno de caracoles de conos podría ayudar al desarrollo de tratamientos de diabetes

Un estudio reciente de la Universidad de New Hampshire demuestra cómo el veneno de caracoles de conos podría ayudar a desarrollar tratamientos de diabetes.

Harish Vashisth [ha-REESH vah-SHEESHT] es un profesor de ingeniería química y un autor del estudio. El dice que el veneno de esos caracoles intrigó a su equipo por la manera que mata a los pescados.

[“It turns out that these cone snails actually induce a hypoglycemic shock into the fish to hunt them and eventually eat them.”]

El estudio encontró que variaciones de la insulina de estos caracoles no solo se amarran a receptores humanos de insulina...pero también se puede amarrar mejor que la hormona humana...y puede trabajar más rápido para estabilizar los niveles de azúcar.

La investigación podría conllevar a drogas de rápida acción para tratar la diabetes, que se está volviendo más común en el país. La CDC dice que la diabetes es la condición crónica más costosa en los Estados Unidos.

Con primaveras más calurosas, la población de pavos salvajes está creciendo

¿Has notado más pavos salvajes en New Hampshire recientemente? Si es así, no estás incorrecto..

Andy Timmins, de New Hampshire Fish and Game, dice que esa población está creciendo.

[We’ve had two springs in a row where it's been very dry and above average in temperature. So what happens in those situations... is that creates ideal nesting conditions for turkeys.]

Timmins dice que antes se veían más pavos al sur del Upper Valley y Lakes Region, pero ya se ven en todo el estado.