Visibles: Iliana Barreto creció con una responsabilidad muy grande, que ahora forma su trabajo en Manchester

Iliana Barreto es coordinadora del Centro Latino en Manchester. Su familia se mudo de Puerto Rico a Boston cuando era niña. Como la hija mayor, aprendió inglés primero, y le tocó una responsabilidad muy grande: traducirle a sus padres que no hablaban inglés. Su historia se parece a la de muchos niños en Estados Unidos.

“Alguna gente se avergüenza y a alguna gente los hacen sentir que son menos. Uno se frustra”, dice Iliana. “Eso no debería impedir a una persona de trabajar, porque una persona que no sepa el lenguaje no quiere decir que no sepa el trabajo.”

Este es el último episodio de esta temporada de Visibles. Regresamos en enero con más historias de la comunidad latina.