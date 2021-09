Noticias Actualizadas de New Hampshire: 29 de septiembre del 2021

A continuación, lee las noticias del miércoles 29 de septiembre.

También puedes escuchar haciendo click en el audio.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Las dosis de refuerzo se distribuirán para comunidad elegible en farmacias y otros centros de salud

Los proveedores de servicios de salud de New Hampshire empezaron a distribuir las dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer SOLO para residentes del estado que cualifiquen.

Esto incluye a las personas de 65 años o más, y trabajadores de la salud con más riesgo de contagiarse, como trabajadores en tiendas de alimentos y hospitales.

El Memorial Hospital en North Conway está planificando brindar dosis de refuerzo para los miembros elegibles de su comunidad y el personal, en su clínica regular los miércoles.

Will Owen es el coordinador de preparación de emergencias en el hospital. Él dice que el hospital estará agregando una clínica adicional los jueves también …

Las dosis de refuerzo pueden obtenerse en farmacias como CVS y Walgreens.

La CDC aun no aprueba las dosis de refuerzo para las vacunas Moderna y Johnson & Johnson.

Ancianatos administrarán la distribución de la dosis de refuerzo en sus instalaciones con apoyo de farmacias locales

Los ancianatos en el estado están coordinando clínicas de dosis de refuerzo de Pfizer para los residentes elegibles y para su personal luego de que la CDC aprobó las dosis de refuerzo para ciertos grupos de la población.

La logística será diferente a la primera distribución de la vacuna, el cual dependía del programa federal de farmacias.

Ahora, los ancianatos están interviniendo para construir relaciones con farmacias locales que también apoyan en otros servicios, lo cual se espera que sea más eficiente que el programa federal.

Algunos también planean tener a su personal administrando las vacunas a residentes en lugar de personal de farmacias. Dee Brown, administrador de Mountain View Community, un ancianato en Ossipee, piensa que esto sería más cómodo para sus residentes.

99 [noventa y nueve] por ciento de los residentes donde Brown trabaja, están completamente vacunados … y la mayoría recibió la vacuna Pfizer, lo cual los convierte elegibles para recibir la extra dosis.

Clínicas de hospedaje comparten información sobre de derechos de alojamiento en Manchester

Los defensores de alojamiento del Granite State Organizing Project están organizando clínicas de hospedaje para informar a los inquilinos sobre sus derechos.

La directora ejecutiva, Sarah Jane Knoy, dice que es importante que los inquilinos vayan por una variedad de razones, incluyendo para aprender sobre el paquete de alivio de renta durante la pandemia.

Las clínicas, que no requieren cita o registro, se realizan de dos a tres veces por semana en Manchester.

Surge caso de derecho al saber tras correos intercambiados entre el equipo de Sununu y un grupo Republicano fuera del estado

Un caso podría redefinir cómo las provisiones del derecho a saber, en inglés right to know, aplica a la oficina del gobernador … se presentó ante la corte estatal suprema el día martes.

El caso cuestiona unos correos enviados entre miembros del personal del gobernador Chris Sununu y un grupo defensor Republicano fuera del estado.

Los correos fueron intercambiados antes y después de que Sununu vetó un proyecto del 2019 para crear un panel independiente de redistritación.

Louise Spenser del grupo progresivo Kent Street Coalition, buscó los correos bajo ley estatal y la constitución.

Un juez de una corte menor ordenó el año pasado que los correos que se enviaron antes del veto fueron sujeto de un privilegio ejecutivo, y que los correos enviados luego del veto, no fueron récords gubernamentales.

Durante los argumentos, ambos lados acordaron que el caso trae problemas mayores, y los jueces pensaron lo mismo. Aquí están los jueces Marconi, Hicks y Donovan cuestionando a la abogada del estado, Jennifer Ramsay.

Cualquier fallo en el caso, tomaría meses.

Aparecen dos nuevas demandas individuales conectadas al centro de detención juvenil en Manchester

Hay dos nuevas demandas que alegan abuso por parte de los trabajadores del centro de detención juvenil del estado, y en esta ocasión, son acusadoras mujeres.

Estas son las más recientes de lo que se espera sea un número de demandas individuales conectadas a alegaciones en el centro en Manchester. Esto pasa porque el juez retiró la demanda colectiva a comienzos del año.

Las alegaciones vinieron de 350 [trescientos cincuenta] hombres y mujeres durante seis décadas. La Associated Press reportó que 11 [once] ex trabajadores del centro enfrentan cargos criminales.

New Hampshire se junta a un acuerdo multiestatal para combatir crisis del opio

New Hampshire se juntó a un acuerdo multiestatal con la distribuidora de drogas más grande del país relacionada a la epidemia del opio.

El acuerdo le traería casi 115 [ciento quince] millones de dólares para el estado en los siguientes 18 [dieciocho] años. Ese dinero se va a dirigir al tratamiento de la adicción y al de otros impactos de la crisis del opio, según la fiscalía general de New Hampshire.

New Hampshire se juntó a otros 18 [dieciocho] estado en el acuerdo. El departamento estatal de justicia ha demandado antes a dos distribuidores de drogas.

New Hampshire no se juntó a un acuerdo separado con el fabricante de drogas, Johnson & Johnson, y va a continuar con una demanda contra la compañía en una corte nn estatal. Este juicio tiene programado empezar en febrero.