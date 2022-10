'Lo último en lo que quiero invertir': Holyoke instalará ShotSpotter, algunos se muestran escépticos

Después de que un tiroteo fatal el mes pasado marcó el quinto homicidio de este año en Holyoke, Massachusetts, el alcalde Joshua García se paró junto a los líderes locales frente al Ayuntamiento, pidiendo justicia.

“La justicia no la imparten sólo los tribunales y los fiscales”, Garcia dijo. “Estoy hablando de la justicia social, que es un asunto de toda la comunidad.”

Garcia le dijo a la multitud que quería ayudar a las personas que enfrentan problemas de salud mental, problemas de adicción y otros factores que podrían conducir a la violencia armada.

Desde esa conferencia de prensa, un importante enfoque para Garcia ha sido asegurar los fondos para ShotSpotter, una tecnología diseñada para escuchar ruidos de disparos y alertar a la policía.

Un portavoz de ShotSpotter dijo que la tecnología se utiliza actualmente en 11 ciudades de Massachusetts, incluidas Pittsfield y Springfield.

La policía de Springfield citó una notificación de ShotSpotter que condujo al arresto de dos personas en posesión de un rifle AR-15 la semana pasada.

La tecnología también se utiliza en Hartford, Connecticut, y cubre todas las residencias de la ciudad. La oficina del alcalde Luke Bronin dijo que ShotSpotter es "crucial para garantizar la respuesta policial a todos los casos de violencia con armas de fuego".

En una entrevista, García dijo que un problema importante es que los residentes de Holyoke no llaman al 911 cuando se dispara un arma.

"Y si alguien se desangra en un callejón a causa de la violencia armada y esa llamada nunca se hizo, [la víctima] podría haberse salvado si lo hubiéramos sabido antes y hubiéramos respondido antes", dijo García.

García dijo que ShotSpotter podría ayudar a llenar este vacío. Quiere que la tecnología cubra 2 millas cuadradas en el centro de Holyoke, que, según él, es donde se registran el 80% de las llamadas por disparos. Le costará a la ciudad $150,000 dólares al año.

"Esto es lo último en lo que quiero invertir", dijo García. "Pero entendiendo la preocupación, es una estrategia que quiero probar con la esperanza de que podamos frenar las preocupaciones que están ocurriendo en la comunidad".

García dijo que los fondos de la subvención federal que el Ayuntamiento asignó cubrirán el costo de la primera milla cuadrada, mientras que los fondos del Plan de Rescate Americano, o ARPA por sus siglas en inglés, cubrirán el resto.

"Traigo a ShotSpotter no como una solución -porque no creo en absoluto que esto vaya a resolver nuestro problema de violencia con armas de fuego, no sólo aquí en Holyoke, sino en todas partes-, sino como una estrategia potencial", el dijo. "Cuando comparto esta estrategia, hay este sentimiento de aprecio de que la ciudad de Holyoke está haciendo algo para ayudar a navegar estas preocupaciones de seguridad pública".

Katie Talbot, organizadora principal en Holyoke de Neighbor to Neighbor, una organización de servicios sociales, dijo que no cree que ShotSpotter ayude para nada. Dijo que varios ruidos podrían hacer que el sistema alerte a la policía.

"Tanto si se trata de un arma de fuego como de unos fuegos artificiales o de un carro que se incendia, aumenta el nivel de peligro en esas comunidades. Así que la policía, una vez más, se excede en la vigilancia y vienen preparados para defenderse independientemente de la situación, debido a la cantidad de alarmas que se han disparado", dijo Talbot

Se ha investigado bastante sobre ShotSpotter. Mitchell Doucette, del Johns Hopkins Center for Gun Violence Solutions, es coautor de un estudio publicado el año pasado. En él estudio se analizaron los datos de 68 condados de todo Estados Unidos.

"Comparamos lo que ocurrió durante un largo periodo de tiempo, en este caso, durante más de 20 años. Lo que descubrimos fue que, tras la implantación de ShotSpotter en los años anteriores, no hubo ningún efecto ni reducción de la violencia con armas de fuego", dijo Doucette.

Doucette señaló que las ciudades que implementan esta tecnología deben hacer un seguimiento de los lugares en los que ocurre la violencia y los lugares en los que aparecen las notificaciones de ShotSpotter, y compartir esta información con el público.

Pero basado en su investigación, él dijo, las ciudades deberían considerar alternativas.

"Podría ser más ventajoso para las comunidades locales y las ciudades gastar el dinero que iban a usar para la tecnología de detección de disparos en otras soluciones de probada eficacia, como los interruptores de violencia comunitaria y otros tipos de soluciones que han demostrado ser más eficaces", dijo Doucette.

Los interruptores de la violencia comunitarios son personas formadas para reducir la intensidad de las situaciones violentas en sus comunidades.

García dijo que la idea de ShotSpotter -y la financiación de ARPA para ello- es una herencia del anterior alcalde interno de Holyoke, Terence Murphy.

García no está seguro de que ShotSpotter sea la respuesta y dijo que está dispuesto a invertir en otras soluciones.

"No estamos diciendo que sea esto o aquello", dijo García. "Somos capaces de probarlo todo".

García dijo que planea utilizar ShotSpotter durante dos años y luego volver a evaluar.